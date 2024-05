Policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 08.05.2024 Powrót Drukuj 32 policjantów złożyło dzisiaj (08.05.2024 r.) ślubowanie. Słowa roty nowi funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Uroczystość zgromadziła w sali konferencyjnej komendy liczne grono rodzin policjantów składających ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

- Od tej chwili staliście się pełnoprawnymi członkami jednej z najstarszych i największych formacji mundurowych w naszym kraju. Formacja nasza stoi na straży bezpieczeństwa publicznego, ale przede wszystkim chroni życie, zdrowie i mienie obywateli. Dołączyliście, do już służących bez mała 100 tysięcy, koleżanek i kolegów, którzy wcześniej podjęli tę decyzję. Ja podjąłem ją 30 lat temu i gdybym musiał decydować dziś jeszcze raz - jako młody człowiek, podjąłbym ją bez wahania. Świadomy wybór – służby, a nie pracy stanowi duże wyzwanie. Służenie jest pojęciem szerszym niż zwykła praca i wiąże się z wysoką samodyscypliną, poświęceniem i odpowiedzialnością już nie tylko za samego siebie, ale również za innych.(…) Waszych bliskich proszę o wyrozumiałość i troskę. Wspierajcie swoich policjantów, oni muszą wiedzieć, że ich trud i poświęcenie jest przez Was akceptowane i popierane, że jesteście z nimi.

Tymi słowami inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy zwrócił się do składających ślubowanie.

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, który powiedział między innymi:

- (...) Twarzą polskiego państwa jest policjantka albo policjant. Jakbyśmy zapytali obywatela na ulicy z kim utożsamia państwo polskie, to nie z politykiem, nie z wojewodą, nie z innymi służbami, tylko najczęstszym obrazem państwa jest kontakt z policjantkami i policjantami. Chciałem prosić Was o to, żebyście o tym pamiętali, że reprezentujecie nasze Państwo, że jest to służba. Życzę samych mądrych rozkazów i przełożonych, którzy będą potrafili wyciągnąć z Was najlepsze cechy. (…) Wierzę, że sobie poradzicie. Polska policja to profesjonalna służba.

Trzydziestu dwóch policjantów, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: sześciu do Torunia, pięciu do Bydgoszczy, po czterech do Włocławka, Inowrocławia i Świecia, po dwóch do Grudziądza i Żnina oraz po jednym do Brodnicy, Chełmna, Rypina, Lipna i Sępólna Krajeńskiego.

Uroczystość ślubowania była doskonałą okazją do wręczenia nagród i podziękowań z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dwóm funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy za profesjonalną współpracę na rzecz przygotowań obronnych, które otrzymali:

podinspektor Tomasz Ledziński – ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,

komisarz Łukasz Klawon – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

To zaszczytne wyróżnienie wręczyli policjantom Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

Podczas apelu wręczono także rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy powierzający pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy – kom. Radosławowi Góreckiemu.

Składającym ślubowanie policjantom życzymy zapału do kształcenia, samodoskonalenia i wytrwałości podczas szkolenia, a wyróżnionym oficerom gratulujemy!