Konkurs o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego rozstrzygnięty Data publikacji 16.05.2024 Powrót Drukuj W XXXIV eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2024” pierwsze miejsce zajął st. sierż. Przemysław Zieliński z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Na drugim stopniu podium stanął st. sierż. Daniel Robakowski z KPP w Brodnicy. Obaj będą reprezentować kujawsko-pomorski garnizon w zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 10 – 14 czerwca 2024 roku w Poznaniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wczoraj (15.05.2024) odbyły się XXXIV eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2024”, w których uczestniczyło 19 policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji naszego województwa.

W trakcie eliminacji rozegrano następujące konkurencje:

test ze znajomości wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz wybranych zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych,

jazda sprawnościowa motocyklem służbowym,

jazda sprawnościowa samochodem osobowym,

sprawdzian praktyczny umiejętności kierowania ruchem na skrzyżowaniu,

strzelanie z broni służbowej.

Konkurs policjanci rozpoczęli od rozwiązywania testów sprawdzających ich poziom wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym, karnego, wykroczeń oraz innych ustaw. Po teście przystąpili do sprawdzianu praktycznego tj. jazdy sprawnościowej motocyklem i samochodem służbowym, które rozgrywane były na terenie Kartodromu PZMot w Bydgoszczy. Po tych konkurencjach funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia umiejętności praktycznych kierowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej-Curie z Gajową w Bydgoszczy. Na końcu policjanci przystąpili do sprawdzenia umiejętności strzeleckich.

W eliminacjach uczestniczyło 19 policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli:

I miejsce – st. sierż. Przemysław Zieliński z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

II miejsce – st. sierż. Daniel Robakowski z KPP w Brodnicy,

III miejsce – sierż. szt. Przemysław Lipiński z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc finału wojewódzkiego będą reprezentować nasze województwo w finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca 2024 roku na terenie garnizonu wielkopolskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju za osiągnięte wyniki, a zwycięzcom życzymy powodzenia!

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski WRD KWP Bydgoszcz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski