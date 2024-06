Na rzecz Fundacji wzięliśmy udział w akcji „Wiosna na sportowo” Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Kujawsko-pomorscy policjanci wzięli udział w Akcji „Wiosna na sportowo”. W szczytnym celu, zebrania środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, nie straszna była nawet pogoda.

Organizatorzy i pomysłodawcy Akcji ustalili, że wystarczy pół godziny aktywności, aby dołączyć do „Wiosny na sportowo”, której głównym celem jest zebranie środków dla wdów i sierot po naszych kolegach.

Najpierw trzeba zarejestrować się na stronie www.zapisyonline.pl, po otrzymaniu wirtualnego numeru startowego, trzeba wnieść opłatę startową - minimum 35 zł, ale jak było to podczas wcześniejszych akcji - mile widziane są wpłaty większe. Zgromadzone w ten sposób środki zostaną spożytkowane na cele statutowe Fundacji.

Akcja trwa od 15 maja do 16 czerwca 2024 r. W tym czasie należy w dowolnym miejscu przez co najmniej 30 minut pokonać dowolny dystans w wybrany przez siebie sposób. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie, spływ kajakiem czy zwykły spacer.

Kujawsko-pomorscy policjanci i pracownicy policji zdecydowali się na półgodzinny bieg. Wśród biegaczy nie zabrakło szefostwa kujawsko-pomorskiego garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski