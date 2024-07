Obchody Święta Policji w Bydgoszczy Data publikacji 18.07.2024 Powrót Drukuj Wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, a także Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, odbyły się wczoraj (17.07.2024 r.) w Bydgoszczy. Uświetniła je swoim występem Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W tym roku szczególnie zapadnie w pamięć piknik i pokazy zorganizowane na Wyspie Młyńskiej zarówno dla mieszkańców, jak i rodzin policjantów i pracowników Policji.

Wojewódzkie obchody Święta Policji, tradycyjnie już, rozpoczęło symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie oraz pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja, celebrowana przez Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka i Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego.

W dalszej kolejności obchody policyjnego święta przeniosły się do sali Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi dr Rafałowi Kochańczykowi przez Dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, Szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa i Pani Elżbieta Piniewska, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Starosta Powiatu Bydgoskiego Pan Piotr Kozłowski, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu na czele z Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Generałem Brygady Arturem Dębczakiem, a także Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia. Na apelu obecni byli także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 1141 policjantów. Wręczono także przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę, a także przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Święto Policji jest doskonałą okazją do podziękowań wyrażonych w nadaniu Medalu Za Zasługi dla Policji przyznawanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym roku Medale te otrzymali: Złoty - doktor nauk medycznych Pan Marek Lewandowski dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy, Srebrny - Pan Michał Mróz radny Powiatu Tucholskiego, Brązowy – inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, inspektor Marcin Woźniak Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Pan Franciszek Gutowski ze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podczas uroczystości wręczono rozkaz Komendanta Głównego Policji powołujący na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Jacka Witasa.

Uroczystość ta również była okazją do wręczenia odznaczeń Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznano: Krzyż Niepodległości Klasy II za zasługi patriotyczne i za działalność dla NSZZ Policjantów, Medal 100-lecia powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ Policjantów oraz Medal 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Podczas zbiórki wręczono Brązowe Krzyże za Zasługi dla NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji przyznane na mocy uchwały Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.

Z okazji Święta Policji, w podziękowaniu za oddaną służbę, Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski uhonorował policjantów szczególnie zasłużonych dla miasta Bydgoszczy.

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali:

inspektor Witold Markiewicz Komendant Miejski Policji w Toruniu,

podinspektor Maciej Grochal Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

aspirant sztabowy Marcin Włosiński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Statuetkę Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali:

podkomisarz Piotr Bajlak Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów,

aspirant Krzysztof Knych z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

sierżant sztabowy Karolina Kasprzyk z Wydziału Prewencji Komedy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Istotną częścią uroczystości były okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który powiedział:

- (…) policjanci służą na lądzie, w powietrzu i na wodzie, a także pod wodą, właściwie w każdych warunkach pogodowych, porze doby czy też porze roku. Można powiedzieć również, że nie ma dziedziny życia społecznego, a czasem i prywatnego, w której w jakimś stopniu nie byłaby angażowana Policja. (…) Takie obciążenie powoduje, że wśród wielu niewątpliwych sukcesów i tych normalnych codziennych dobrze zakończonych spraw zdarzają się nam również potknięcia. W tych przypadkach staramy się szybko i obiektywnie ocenić sytuację oraz podejmować właściwe i transparentne decyzje. Świadomi jesteśmy wyzwań stojących przed nami (…). Życzę wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Policji, a w szczególności odznaczonym, nagradzanym i awansowanym, dużo zdrowia, policyjnego szczęścia i wszelkiej pomyślności. Rodzinom i bliskim policjantów dziękuję za okazywane wsparcie, Życzę Wam, aby policjanci za każdym razem po służbie wracali cali i zdrowi do domu, by móc się cieszyć wspólnym, szczęśliwym życiem.

Podczas uroczystej zbiórki do zgromadzonych na sali zwrócił się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk.

- (…) Jest mi bardzo miło, że mogę tę 105. rocznicę utworzenia Policji Państwowej obchodzić właśnie z Państwem. Bardzo dziękuję za codzienną służbę. Winston Churchill znany jest głównie jako premier, a mało kto wie, że jest laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury, powiedział bardzo mądre słowa „każda wielka rzecz w zasadzie podsumowana jest jednym słowem – przykład: honor, męstwo, odwaga, sprawiedliwość”. Bez względu na to, jak wiele dobrych rzeczy czynicie ja mogę powiedzieć Wam tylko „dziękuję”. Dziękuję za codzienną służbę, za codzienny trud, który czasami nie jest doceniany, ale jest bardzo ważny, ponieważ dzięki temu 87% Polaków czuje się bezpiecznie w naszym kraju (…).

Głos zabrał także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, który powiedział między innymi:

- (…) Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do bydgoskiego szpitala, policjanci uratowali nastolatkę i zapobiegli prawdziwej tragedii, sukces nakielskich policjantów w walce z przestępczością w internecie, mężczyzna wracał z plaży i przestał oddychać – uratował go policjant z Bydgoszczy (…) chciałbym życzyć żeby zawsze były tylko takie tytuły, tylko takie wzmianki w mediach, bo ja zacytowałem tylko te z ostatniego czasu w lokalnej prasie o działalności Policji. (…) Chciałem powiedzieć jedno – nie ma sprawnego, silnego państwa bez silnej i sprawnej Policji. Bardzo Państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego z okazji Święta Policji Państwowej.

W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego głos zabrali Pan Dariusz Kurzawa i Pani Elżbieta Piniewska, którzy przekazali podziękowania oraz gratulacje.

Wojewódzkie obchody Święta Policji były jednocześnie obchodami tego święta dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i z tego tytułu do zgromadzonych na sali przemówił także Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.

- (…) Wiele awansów, wiele medali i wyróżnień. To zawsze miły moment, kiedy przełożeni doceniają to co czynimy. Aby dostąpić tego zaszczytu trzeba zrobić coś więcej. Trzeba więcej zaangażowania, więcej konsekwencji, więcej determinacji, by osiągać sukcesy. Gratuluję wszystkim tym, którzy na te wyróżnienia zasłużyli. Słowo dziękuję jest tu naturalne i oczywiste. Zdaję sobie sprawę z Waszej pracy i służby dla mieszkańców po to, aby ci, którzy są uczciwi mogli spokojnie żyć. (…) Życzę Wam, abyście czerpali satysfakcję z tego, że jesteście policjantami, że nosicie mundur (…).

Na zakończenie oficjalnych uroczystości odbył się krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod kierownictwem kapelmistrza - podinspektora Adama Witiwa.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy przenieśli się na Wyspę Młyńską w Bydgoszczy, gdzie zorganizowano piknik dla mieszkańców, a także rodzin policjantów i pracowników Policji. Był pokaz kontrterrorystów, co wzbudziło ogólny aplauz zgromadzonych. W ramach akcji „Kręci nas bezpieczeństwo nad wodą” policjanci zorganizowali także pokaz na wodzie. Były także stoiska prezentujące broń i wyposażenie policjantów. Stoisko historyczne z pokazem broni Policji Państwowej, mini miasteczko rowerowe, szkolenie z pierwszej pomocy przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Były także gry i zabawy dla dzieci, a także rady, jak zostać policjantem. Ta część obchodów Święta Policji wzbudziła ogromne zainteresowanie, uśmiech i zapewne wspomnienia, które na długo zostaną w pamięci odwiedzających nasz piknik.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym w tym roku serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów, satysfakcji z dobrze pełnionej służby i pracy, a także wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

Obchody Święta Policji w Grudziądzu

Obchody Święta Policji w Żninie

Obchody Święta Policji w Toruniu

Obchody Święta Policji w Mogilnie

Obchody Święta Policji w Brodnicy

Obchody Święta Policji w Tucholi

Obchody Święta Policji w Sępólnie Krajeńskim

Obchody Święta Policji w Lipnie

Obchody Święta Poliji w Chełmnie

Obchody Święta Policji w Radziejowie

Obchody Święta Policji w Rypinie

Obchody Święta Policji w Świeciu

Obchody Święta Policji w Inowrocławiu

Obchody Święta Policji w Wabrzeźnie

Obchody Święta Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Obchody Święta Policji w Nakle nad Notecią

Obchody Święta Policji we Włocławku

Obchody Święta Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski