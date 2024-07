Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Pięćdziesięciu czterech nowych policjantów złożyło w czwartek (11.07.2024 r.) ślubowanie. Słowa Roty funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Uroczystość zgromadziła także liczne grono rodzin policjantów składających ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Powtarzane przez policjantów za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim słowa roty ślubowania wybrzmiały dzisiaj (11.07.2024 r.) na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Gratuluję Wam decyzji o wstąpieniu w szeregi kujawsko-pomorskiej Policji. Z chwilą złożenia ślubowania staliście się pełnoprawnymi członkami jednej z najstarszych i największych formacji mundurowych w naszym kraju. Formacji stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale przede wszystkim powołanej do ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli.(…) Jako policjanci powinniście rozwijać w sobie najszlachetniejsze cechy: dbałość o słabszych i skrzywdzonych, odwagę i siłę, konsekwencję w ściganiu sprawców czynów zabronionych oraz chęć niesienia pomocy innym nawet z narażeniem własnego życia. (…) Waszych bliskich proszę o wyrozumiałość i troskę. Wspierajcie swoich policjantów. Oni muszą wiedzieć, że ich trud i poświęcenie jest dla was akceptowalne i popierane i, że zawsze jesteście z nimi (…).

Tymi słowami zwrócił się do składających ślubowanie inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, który powiedział:

- (…) Nowi policjanci wypowiadają słowa roty ślubowania. Przysięgi, która jest emanacją oczekiwań narodu wobec tych, którzy mają w jego imieniu czuwać nad bezpieczeństwem, nad wszystkim tym co stanowi o poczuciu sprawiedliwości. Naród w słowach roty określa swoje oczekiwania, a Wy młodzi policjanci, personifikując w słowach „ja”, wypowiadając te słowa, przyjmujecie na siebie potężne zobowiązanie (…).

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, który powiedział:

- Chciałem zachęcić do ojcowskiego wskazania Pana Komendanta, abyście wydobyli z siebie te najlepsze zasoby i ideały, które pomogą Wam wypełnić słowa roty ślubowania, które z taką dumą wypowiedzieliście przed chwilą.(…) Czas szkolenia wykorzystajcie również na to, aby ugruntować w sobie własnego ducha, moc swoich decyzji, bo odtąd będziecie musieli sprostać temu zobowiązaniu, jakie przed chwilą podjęliście (…).

Pięćdziesięciu czterech nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: dziesięciu do Torunia, dziewięciu do Inowrocławia, siedmiu do Włocławka, sześciu do Bydgoszczy, po czterech do: Grudziądza, Mogilna i Świecia, trzech do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, dwóch do Aleksandrowa Kujawskiego i po jednym do: Golubia-Dobrzynia, Nakła, Sępólna Krajeńskiego, Tucholi i Wąbrzeźna.

Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja do wyróżnienia dwóch policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy zajęli III miejsce drużynowo oraz I miejsce drużynowo w kategorii „Pierwsza Pomoc” w Siódmych Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym, rozegranych w maju 2024 roku w Akademii Policji w Szczytnie.

Wyróżnienia od inspektora Jakuba Gorczyńskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz inspektor Małgorzaty Jorki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, otrzymali:

sierżant sztabowy Mateusz Maszudziński – zdobywca III miejsca indywidualnie oraz III miejsca drużynowo

starszy posterunkowy Jakub Milewski – zdobywca III miejsca drużynowo.

Składającym ślubowanie policjantom życzymy zapału do kształcenia, samodoskonalenia i wytrwałości podczas szkolenia, a wyróżnionym gratulujemy!