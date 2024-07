Mistrzostwa Polski Policji w triathlonie na dystansie ¼ Ironman Data publikacji 20.07.2024 Powrót Drukuj Nasz Kolega komisarz Marek Kowalczyk kolejny już raz nie miał sobie równych w Mistrzostwach Polski Policji w triathlonie na dystansie ¼ Ironman! Został Mistrzem Polski w kategorii OPEN. Z pozostałych dwóch reprezentantów naszego garnizonu również jesteśmy bardzo dumni. Sierż. Piotr Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wywalczył pierwsze miejsce, a st. sierż. Bartosz Nowicki z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy był trzeci w kategorii do 40 lat.

Tydzień temu (13.07.24) podczas zawodów Triathlon Bydgoszcz odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w triathlonie na dystansie ¼ Ironman, które objął patronatem Komendant Główny Policji. W zawodach w Bydgoszczy sklasyfikowanych zostało 1 162 zawodników w tym 29 policjantek i policjantów. Zawodnicy mieli do przepłynięcia 0,95 kilometra w rzece Brda, do przejechania rowerem 38 kilometrów oraz do przebiegnięcia 10,8.

Klasyfikacja podczas mistrzostw była przeprowadzona w kategorii OPEN kobiet, natomiast u mężczyzn, zarówno w tej pierwszej, jak i z podziałem na wiek: M1 (do 40 lat) oraz M2 (powyżej).

Po bardzo zaciętej rywalizacji Mistrzem Polski policjantów na tym dystansie został kom. Marek Kowalczyk (2:04:55) z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Miejsca na podium w kategorii wiekowej M1 (do 40 lat) zajęli również policjanci z naszego garnizonu. Sierż. Piotr Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wywalczył pierwsze miejsce, a st. sierż. Bartosz Nowicki z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy był trzeci.

Wicemistrzem Polski został kom. Piotr Bohater z Reprezentacji Policji - KMP Wrocław (2:04:55), trzeci był asp. szt. Jordan Kowalczyk z Reprezentacji Policji - KMP Zabrze (2:05:12).

Natomiast wśród kobiet Mistrzynią Polski została mł. asp. Iwona Basara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (2:27:49), druga asp. Katarzyna Sammler z Reprezentacji Policji - KMP Poznań (2:29:49), st. asp. Sylwia Szpocińska z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (2:31:43).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!