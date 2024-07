Porozumienie w sprawie dofinansowania zakupu bezzałogowych statków powietrznych Data publikacji 23.07.2024 Powrót Drukuj Osiem bezzałogowych statków powietrznych zasili wkrótce flotę kujawsko-pomorskiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zawarła z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 porozumienie o dofinansowanie ich zakupu. Będą one nieocenione wszędzie tam, gdzie funkcjonariusze ze względu na ich bezpieczeństwo nie będą mogli dotrzeć.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 10 lipca zawarła porozumienie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o dofinansowanie projektu pn. „Zakup bezzałogowych statków powietrznych dla kujawsko-pomorskiej Policji”.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast jego celem bezpośrednim poprawa skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez zakup bezzałogowych statków powietrznych do monitorowania obszarów trudnodostępnych.

Przedmiotem projektu jest zakup 8 bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które trafią do:

1. KWP w Bydgoszczy – 4 kpl.;

2. KMP w Grudziądzu – 1 kpl.;

3. KPP w Mogilnie - 1 kpl.;

4. KPP w Radziejowie – 1 kpl.;

5. KPP w Tucholi - 1 kpl.;

Bezzałogowe statki powietrzne wspomagać będą kujawsko-pomorskich policjantów między innymi w realizacji działań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych tj. np. pożarów lasów czy składowisk odpadów, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe, powodzi, zniszczeń po wichurach, czyli zawsze tam, gdy przebywanie ratowników w zasięgu oddziaływania zagrożenia stanowi bezpośrednie ryzyko dla ich zdrowia i życia. Służyć one będą także do monitorowania obszarów zagrożonych wystąpieniem klęski żywiołowej lub poważnej awarii, oceny stopnia zagrożenia i zasięgu jego oddziaływania, jak również poszukiwania osób znajdujących się na zagrożonym obszarze. Pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do zlokalizowania potencjalnych ofiar i ludzi oraz szybsze udzielenie im niezbędnej pomocy. Wykorzystanie BSP umożliwi rzeczywisty podgląd miejsca zgłoszenia, a także da niezbędne informacje mające na celu wdrożenie właściwych procedur i przygotowanie odpowiedniej taktyki działań.

BSP sprawdzą się również w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na dużych obszarach, często trudnodostępnych, poza zasięgiem wzroku, gdzie pokonanie przeszkód terenowych i odległości zajmie im mniej czasu niż funkcjonariuszowi i jest bezpieczniejsze niż realizacja tych działań przez ludzi.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 346 800,00 zł, a na jego realizację KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 225 420,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Celu szczegółowego 2 iv. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

