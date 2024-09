„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję” Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Ślubowanie od funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński. Szeregi kujawsko-pomorskiej Policji zasiliło 61 policjantów.

Dzisiaj (20.09.2024) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński przyjął ślubowanie od 61 nowych policjantów, którzy w ostatnich dniach wstąpili w szeregi kujawsko-pomorskiej Policji. Ślubowanie kilkudziesięciu funkcjonariuszy zgromadziło w sali konferencyjnej komendy liczne grono rodzin składających ślubowanie adeptów.

Szef kujawsko-pomorskich policjantów skierował do ślubujących ważne słowa:

- (…) z chwilą wymówienia roty ślubowania staliście się częścią policyjnej rodziny. Gratuluje Wam tego wyboru i życzę Wam z całego serca szczęścia na policyjnej drodze. Wasz świadomy wybór służby, a nie pracy, to dla nas element budowania bezpieczeństwa i porządku publicznego na kujawach i pomorzu (…).

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Koniuch:

- (…) Wasza służba to nie tylko respektowanie przepisów, to aktywne budowanie bezpiecznej społeczności. Każda Wasza interwencja, każda pomoc udzielana obywatelowi ma realny wpływ na jakość życia w naszym regionie. Doceniamy wagę Waszej służby i poświęcenie, jakie się z nią wiąże. Życzę Wam, by była ona źródłem osobistej satysfakcji i dumy. Niech towarzyszy Wam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Gratuluje wyboru tej zaszczytnej drogi. Dziękuje za Waszą gotowość do służby.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, który powiedział:

- (…) myślę tu o tym, że każdy z Was powinien mieć mocny, wewnętrzny kręgosłup, który pomoże Wam lepiej wypełniać obowiązki codziennej służby. To jest ważne, bo jeśli człowiek nie zadba o swoje wnętrze, jeśli nie będzie kształtował w sobie silnej woli i woli do spełniania tych słów, które przed chwilą wyrecytowaliście to będzie Wam ciężko. Podjęliście decyzję ważną. (…) To jest ślubowanie, a więc zobowiązanie. Oby każda lub każdy z Was podołali, jak najlepiej to ślubowanie wypełnili, a po powrocie ze szkolenia z radością i odwagą przystąpili do działania. Serdecznie tego Wam życzę (...).

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 12 do Bydgoszczy, 8 do Włocławka, 6 Inowrocławia, po 5 do Torunia, Świecia i Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po 3 do Grudziądza, Chełmna i Mogilna, po 2 do Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia-Dobrzynia, Nakła nad Notecią, Wąbrzeźna i Żnina, po 1 do: Lipna i Rypina. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 18 kobiet.

Dokumenty o przyjęcie do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych Policji.

GRATULUJEMY!

Policjantom składającym ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia na szkoleniu!