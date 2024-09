Sukces policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w kickboxingu Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Reprezentacja polskiej Policji została nagrodzona pucharem za najlepszą formację, która zdobyła najliczniejszą ilość medali podczas XI Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. Spory wkład w ten sukces mieli policjanci z oddziału prewencji w Bydgoszczy. Nasi Koledzy wrócili z dwoma złotymi medalami i czterema brązowymi.

W dniach 20-22 września w miejscowości Nowa Dęba w województwie podkarpackim odbyły się XI Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. W zawodach wzięło udział łącznie 188 zawodników z 58 formacji mundurowych, pośród których znalazło się czterech funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Nasi Koledzy wywalczyli podczas mistrzostw dwa złote oraz cztery brązowe medale.

Mistrz nad mistrzami kujawsko-pomorskiej reprezentacji to asp. szt. Daniel Żak z Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy z miejscem pełnienia służby w Toruniu. To on właśnie zdobył dwa złote medale, zarówno w formule point-fighting /weteran/ kat. wagowa - 74 kg, jak i kick – light /weteran/ kat. wagowa - 74 kg.

Drugi z naszych Kolegów mł. asp. Tomasz Stankiewicz z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy (Kompania III z miejscem pełnienia służby we Włocławku) wrócił z zawodów z dwoma brązowymi krążkami, zajmując trzecie miejsce w formule point-fighting /senior/ kat. wagowa - 84 kg i kick-light /senior/ kat. wagowa - 84 kg.

Taką samą ilość medali, tego samego kruszcu przywiózł mł. asp. Tomasz Pączkowski - Kompania II z miejscem pełnienia służby w Toruniu, który walczył w tych samych formułach choć ciut niższej wadze, bo 79 kilogramów.

Debiut w tego typu zawodach natomiast zaliczył czwarty z naszych Kolegów - mł. asp. Łukasz Więcek z Kompanii II z miejscem pełnienia służby w Toruniu. Pomimo bardzo wymagających przeciwników, poradził sobie znakomicie, zajmując VI miejsce w formule kick-light /senior/ kat. wagowa - 84 kg.

Podczas zawodów funkcjonariusze i żołnierze stoczyli 138 walk. Reprezentacja polskiej Policji została nagrodzona pucharem za najlepszą formację, która zdobyła najliczniejszą ilość medali. Uroczystość dekoracji zaś zaszczycił swoją obecnością Mateusz DON DIEGO Kubiszyn - na co dzień strażak z Rzeszowa, a jednocześnie wielokrotny mistrz Świata i Europy w kickboxingu.