Kujawsko-pomorscy funkcjonariusze i pracownicy zorganizowali zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zorganizował zbiórkę (17-30.09.2024 r.) środków potrzebnych dla poszkodowanych, szczególnie z naszego środowiska, w powodzi na terenie południowej Polski.

Policjanci i pracownicy cywilni zgromadzili potrzebne rzeczy na terenie komendy wojewódzkiej, a także w komendach miejskich i powiatowych Policji. Zebrane rzeczy dostarczono do pomieszczeń na terenie komendy w Bydgoszczy. Członkowie prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Bydgoszczy razem z policjantkami i policjantami podzielili zgromadzone przedmioty dla dwóch garnizonów: we Wrocławiu i Opolu.

Zebrano między innymi osuszacze do pomieszczeń, odkurzacze, materiały budowlano-remontowe, środki dezynfekcji i czystości, kalosze, czy rękawice. Zgromadzone dary wspólnymi siłami załadowano na samochód ciężarowy, który następnie zawiózł je do miejsca docelowego. Tam zostaną rozdysponowane dla najbardziej potrzebujących, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Wszystkie rzeczy zostały zakupione przez funkcjonariuszy i pracowników z ich własnych środków. Tu nie było chwili do zastanowienia - działanie było najważniejsze.

W imieniu organizatorów zbiórki serdecznie dziękujemy za dar serca dla poszkodowanych.

Informacja z KWP w Opolu gdzie dotarły dary dla powodzian.

Autor: mł. insp. Piotr Kujawa ZW NSZZP w Bydgoszczy

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz