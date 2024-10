"Kryształowe Serca" wręczone policjantom z regionu Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj W tym roku, już po raz 7. przyznano „Kryształowe Serca”, które otrzymało osiemdziesięciu policjantów z komend miejskich i powiatowych policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. To honorowe odznaczenie przyznawane jest funkcjonariuszom za wzorową i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców. Stworzenie wyróżnienia zainicjował kilka lat temu Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant, pełniący służbę w województwie kujawsko-pomorskim, który, wykonując obowiązki, ale też, działając poza czasem służby, przyczynił się do uratowania życia i zdrowia innej osoby lub wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy.

Odznaczenie przyznają wspólnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Tegoroczną uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Gości przybyłych na uroczystość przywitał młodszy inspektor Piotr Kujawa - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

- Siódmy raz mamy zaszczyt być z policjantkami i policjantami, żeby w tak uroczysty i podniosły sposób wręczyć honorowe odznaczenie. To Oni w trudnej chwili nie zawahali się, żeby ratować ludzkie życie. Świadectwo dotychczasowej służby, ale i życiem swoim pokazali, że w sytuacji trudnej, w sytuacji nagłej, w służbie, czy poza służbą, pokazali „wielkie serce”. Jestem dumny, że z takimi policjantkami, policjantami mogę razem służyć w tym garnizonie - powiedział.

Wielkie „Kryształowe Serce” za wyjątkowo heroiczne lub kilkukrotne ratowanie ludzkiego życia odebrali w tym roku:

starszy aspirant Łukasz Grabowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - udaremnił próbę samobójczą 16-latki, która wskoczyła do Wisły,

aspirant Przemysław Badziński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - udaremnił próbę samobójczą mężczyzny, który wskoczył do Wisły,

aspirant Sebastian Strzelecki z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - udzielił pomocy przedmedycznej nastolatce, która podjęła próbę samobójczą, a także udzielił eskorty do szpitala rodzicom 2-letniej dziewczynki,

młodszy aspirant Marcin Zaborowski z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu, chcącemu popełnić samobójstwo mężczyźnie, a także udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy,

młodszy aspirant Karol Machajewski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu - udaremnił próbę samobójczą mężczyzny, który wskoczył do Wisły,

sierżant sztabowy Kamil Kurdelski z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - udaremnił próbę samobójczą mężczyzny i udzielił mu pierwszej pomocy,

sierżant sztabowy Łukasz Szmajda z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy.

„Kryształowe Serce” odebrali w tym roku podczas uroczystej gali następujący funkcjonariusze:

Z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy:

podkomisarz Jan Duszyński - w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie,

młodszy aspirant Jarosław Chlebowski - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy,

młodszy aspirant Krzysztof Gołaś - udzielił pierwszej pomocy kobiecie, która podjęła próbę samobójczą,

sierżant sztabowy Adrian Magierski - w czasie wolnym od służby udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Łukasz Sławkowski - w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie ugodzonemu w szyję,

starszy sierżant Daniel Sobański - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy,

sierżant Maciej Banach - w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie,

sierżant Aleksander Kwaśniak - udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie, który kierując pojazdem uderzył w oznakowanie drogowe i stracił przytomność.

Z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

aspirant Łukasz Ratajczak - udaremnił próbę samobójczą,

aspirant Natalia Borowiec - udaremniła próbę samobójczą,

aspirant Waldemar Wełniak - udaremnił próbę samobójczą, a także odnalazł zaginionego mężczyznę,

sierżant sztabowy Wojciech Geliński - udaremnił próbę samobójczą,

sierżant sztabowy Mateusz Maszudziński - udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność,

starszy sierżant Michał Gralak - udaremnił próbę samobójczą,

sierżant Arkadiusz Krawczyk - uratował topiącego się w rzece mężczyznę,

sierżant Albert Ząbczyk - udaremnił próbę samobójczą,

starszy posterunkowy Jarosław Kądziela - udaremnił próbę samobójczą,

starszy posterunkowy Karol Walczak - udaremnił próbę samobójczą,

starszy posterunkowy Przemysław Wiaderny - uratował topiącego się w rzece mężczyznę.

Z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu:

starszy sierżant Iwona Król- udaremniła próbę samobójczą,

starszy sierżant Łukasz Hinz - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Michał Tomczak - wyniósł z płonącego budynku i udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu,

starszy posterunkowy Patryk Kosztowny - wyprowadził mężczyznę z płonącego budynku,

starszy posterunkowy Jakub Wojciechowski - wyprowadził mężczyznę z płonącego budynku.

Z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:

nadkomisarz Maciej Trybus - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy,

sierżant sztabowy Magdalena Dziedzic - udaremniła próbę samobójczą.

Z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:

sierżant sztabowy Adrian Śmigielski - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Krzysztof Osmałek - udaremnił próbę samobójczą,

starszy posterunkowy Jakub Wojciechowski - udzielił pierwszej pomocy nastolatkowi, który stracił oddech.

Z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy:

aspirant Łukasz Brodziński - zapobiegł próbie samobójczej,

aspirant Łukasz Grzywacz - zapobiegł próbie samobójczej,

sierżant sztabowy Łukasz Heinrich - otrzymuje dwa kryształowe serca: za udaremnienie próby samobójczej w 2023 i 2024 roku,

sierżant sztabowy Jakub Szczepaniak - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Krystian Gajewski - udaremnił próbę samobójczą,

sierżant Jan Wdowiak - udaremnił próbę samobójczą.

Z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie:

sierżant Rafał Bocheński – udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnej kobiecie.

Z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu:

młodszy aspirant Przemysław Zając - wyciągnął z rzeki małżeństwo porwane przez silny nurt wody,

sierżant sztabowy Wioleta Sipak - udaremniła próbę samobójczą,

starszy sierżant Łukasz Malinowski - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy,

starszy posterunkowy Mateusz Romanowski - udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie, który podjął próbę samobójczą.

Z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu:

aspirant Mariusz Fałdziński - udaremnił próbę samobójczą,

sierżant sztabowy Marek Baranowski - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Joanna Gawrońska - podczas urlopu udzieliła pomocy nieprzytomnej kobiecie.

Z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie:

sierżant sztabowy Arkadiusz Górczyński - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnej kobiecie,

sierżant Weronika Sikorska - udzieliła pierwszej pomocy nieprzytomnej kobiecie.

Z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią:

starszy sierżant Mikołaj Majewski - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pierwszej pomocy.

Z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie:

młodszy aspirant Dariusz Roszak - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu, rannemu w głowę mężczyźnie,

starszy sierżant Jakub Lewandowski - po wybuchu gazu wyniósł z budynku nieprzytomną poparzoną kobietę,

starszy posterunkowy Marcin Pawlak - po wybuchu gazu wyniósł z budynku nieprzytomną poparzoną kobietę.

Z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie:

podkomisarz Mariusz Cywiński - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie,

młodszy aspirant Mirosława Wiśniewska - udzieliła pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie,

starszy sierżant Łukasz Krusiński - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie.

Z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim:

młodszy aspirant Dawid Błaszkowski – w drodze do służby zauważył upadającego na jezdnię mężczyznę, któremu udzielił pierwszej pomocy.

Z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu:

starszy aspirant Artur Dudkowski - udaremnił próbę samobójczą

aspirant sztabowy Piotr J. - udaremnił próbę samobójczą,

młodszy aspirant Mateusz Szablewski - wyciągnął z jeziora tonącego mężczyznę, któremu udzielił pierwszej pomocy,

starszy sierżant Marcin Borucki - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Krzysztof Kawecki - udaremnił próbę samobójczą,

sierżant Kacper Wojciechowski - udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie.

Z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi:

młodszy aspirant Tomasz Gac - udaremnił próbę samobójczą,

starszy sierżant Sławomir Grzanowski - udaremnił próbę samobójczą i udzielił pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie,

starszy sierżant Paweł Luchciński - udzielił pierwszej pomocy mężczyźnie, który spadł z dachu.

Z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie:

aspirant sztabowy Marek Komorowski - odnalazł i udzielił pomocy starszej kobiecie, która doznała urazu biodra.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali miedzy innymi: Pan Michał Sztybel - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, inspektor Jakub Gorczyński - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, młodszy inspektor Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

- Słyszałem takie powiedzenie, żeby coś pozytywnego zostało w oczach czy uszach mieszkańców to musi być tego dziesięć razy więcej niż złych wiadomości. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, gdy wszystko dzieje się tak szybko, to nawet sto razy więcej. Dlatego chciałbym się Wam nisko pokłonić i podziękować, bo ratujecie życie. Mam przekonanie, że jest to wspaniałe uczucie, z którym zostaniecie, już zawsze. Chciałbym życzyć każdemu funkcjonariuszowi, żeby zachował się w takiej próbie tak jak Wy. Jestem przekonany, że to właśnie właściwa „twarz” policji (…). Jesteście Bohaterami! Dziękuję – powiedział Pan Michał Sztybel.

- Pomagać i Chronić. Służyć, zapobiegać, stać na straży – to słowa wpisane w rotę naszego ślubowania, w naszą ustawę, widnieją również na naszych radiowozach, ale przede wszystkim są w naszych sercach i umysłach. Dzisiejsza uroczystość jest potwierdzeniem, że służący w naszych szeregach policjantki i policjanci te słowa znają, rozumieją i w praktyce realizują. To również oznacza, że jesteśmy formacja, na którą można liczyć w sytuacjach trudnych (…) – powiedział inspektor Jakub Gorczyński.

- (…) My jesteśmy tylko tymi, którzy mogą dzisiaj w sposób uroczysty, w obecności przedstawiciela Rządu – Pana Wojewody, podziękować Koleżankom i Kolegom za wzorową postawę. (…) Wasza odznaka składa się z dwóch wyjątkowych symboli. Jeden to kryształ, to dowód nieskazitelności. Drugi to serce. To organ, bez którego praktycznie nikt nie może funkcjonować. Mówią, że serce to empatia, to uczucia, to szacunek do innego człowieka. Myślę, że te wszystkie cechy, które wymieniłem znajdują się z sercach dziś odznaczonych (…) – powiedział młodszy inspektor Andrzej Szary.