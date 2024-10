Spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z trzech województw Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy był inicjatorem przedsięwzięcia, które miało na celu integrację, edukację, poznanie lokalnych atrakcji, ale przede wszystkim było wyrazem pamięci o rodzinach po zmarłych w służbie policjantach.

W dniach 25-27.10.2024 r. do Bydgoszczy zaproszeni zostali podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego oraz lubelskiego do udziału w trzydniowym spotkaniu. Było to drugie spotkanie w takiej konwencji. W ubiegłym roku bowiem spotkanie takie zorganizował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Trzydniowe spotkanie uroczyście rozpoczęła w dniu 25 października 2024 r. inspektor Małgorzata Jorka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, która serdecznie przywitała Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach młodszą inspektor w stanie spoczynku Panią Irenę Zając, a także przedstawicieli zarządu Fundacji i osiem rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego, osiem z województwa małopolskiego, siedem rodzin z województwa lubelskiego, które objęte są pomocą fundacji.

Po spotkaniu, które odbyło się w miłej atmosferze, zaproszone rodziny udały się na zwiedzanie Starego Rynku – serca miasta Bydgoszczy, a także ratusza i kamienic. Malownicza Wyspa Młyńska z widokiem na nowoczesny budynek Opery Nova, dzięki swojemu położeniu nad rzeką Brdą, była idealnym miejscem na dalszy spacer. Dzięki wejściu na taras widokowy, mieszczący się w górnej części Młynów Rothera, zwiedzający mieli możliwość podziwiania pięknej panoramy Bydgoszczy. Po Katedrze Św. Marcina i Mikołaja i zespole sakralnym, który łączy elementy gotyckie z barokowymi, oprowadził i opowiedział o jej historii i zabytkach, ksiądz infułat Stanisław Kotowski - kapelan kujawsko - pomorskiej Policji.

Ostatnią atrakcją dnia była wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie była możliwość zapoznania się z historią mydła oraz różnymi metodami higieny na przestrzeni wieków oraz udział w warsztatach polegających na własnoręcznym wykonaniu pachnącego mydełka.

Sobota, również obfitowała w wiele atrakcji. Zwiedzanie zaczęło się od wyjazdu do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Miejsca związanego z archeologią i historią prehistoryczną. W Biskupinie zachowane są resztki osady, która datowana jest na przełom II i I tysiąclecia p.n.e. Muzeum zostało założone w 1950 r. Pani przewodnik opowiedziała o rekonstrukcjach drewnianych budynków, pokazała eksponaty związane z codziennym życiem dawnych mieszkańców osady.

Kolejną ciekawostką było Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, w którym znajdują się różnorodne eksponaty związane z kolejnictwem, takie jak lokomotywy, wagony, a także sprzęt i akcesoria związane z obsługą kolei. Sporą atrakcją była możliwość skorzystania z przejazdu kolejką wąskotorową wyposażoną w zabytkowe wagoniki i lokomotywę. Półgodzinna trasa z Wenecji do Żnina prowadziła przez urokliwe tereny.

Po intensywnym poranku nastąpił kolejny wyjazd tym razem do Pałacu w Lubostroniu, pięknego zabytkowego obiektu, zbudowanego w XIX wieku przez rodzinę von der Groeben. Była tam możliwość podziwiania pięknego, rozległego parku. Wisienką na torcie był półgodzinny koncert fortepianowy przy kawie i kawałku pysznego tortu.

Wieczór zakończył się uroczystą kolacją.

Wagę tej niecodziennej integracji swoją obecnością na spotkaniu podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Żninie młodszy inspektor Tomasz Rybczyński oraz Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk.

Był to moment podsumowania wspólnie spędzonego czasu.

Trzy dni minęły bardzo szybko, były czasem intensywnego podziwiania kujawsko-pomorskiego regionu, ale przede wszystkim czasem relaksu, ucieczką od codziennych obowiązków, wzmocnienia już zawiązanych w ubiegłym roku przyjaźni. Po raz kolejny udało się udowodnić, że wspólne spotkania łączą, że nieważne w jakiej części kraju mieszka rodzina po zmarłym Policjancie, to pamięć środowiska policyjnego o zmarłych w służbie i o ich rodzinach, jest nadal żywa.



Dużą rolę w spotkaniu oraz w opiece nad wspomnianymi rodzinami wykonuje Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która powstała w 1997 r. Obecnie otacza opieką 240 rodzin, w których wychowuje się 220 dzieci. Jej wiodącym celem jest udzielanie pomocy wdowom oraz dzieciom policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie.

Środki, które fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego.

Zachęcam do przyłączenia się do udzielania pomocy fundacji.

www.fundacjapolicja.pl

e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

KRS 0000101309

Bank PKO BP 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167