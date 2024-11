Ślubowali "służyć wiernie Narodowi..." Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie policjantów przyjętych do służby. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 59 policjantów. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 12 kobiet.

Dzisiaj (13.11.2024), podczas uroczystej zbiórki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński przyjął ślubowanie od nowych policjantów.

- (…) Gratuluje Wam decyzji, którą podjęliście. Wstąpiliście w szeregi jednej z najliczniejszych służb w Naszej ojczyźnie. Dzisiaj staliście się pełnoprawnymi policjantami. Życzę Wam żebyście na swojej policyjnej drodze spotkali, jak najlepszych przełożonych, żebyście mogli spełnić pasję swojego życia. Zakładając mundur wstępujecie do służby, to nie jest praca, to jest poświęcenie się dla innych (...) – tymi słowami zwrócił się insp. Jakub Gorczyński do policjantów składających ślubowanie.

Do służby przyjęliśmy 59 policjantów. Funkcjonariusze po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile wrócą do naszego województwa: 13 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, 9 do Torunia, 7 do Grudziądza, po 5 do Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia, 4 do Świecia, 3 do Mogilna, po 1 do Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy, Chełmna, Nakła nad Notecią, Sępólna Krajeńskiego i Tucholi, 2 do KWP w Bydgoszczy.



Podczas ślubowania obecny był także Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, który zwrócił się do policjantów:

- (…) Wy dzisiaj przyjęliście zobowiązanie do funkcjonowania, jako strażnicy prawa, konstytucji, norm, które naród ustanowił przez całe życie. Zdejmując mundur po służbie, to nie kończycie swojej służby (…) cały czas pozostajecie w służbie pracując na rzecz bliźniego. W imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej dziękuję Wam, za decyzję o tym, że będziecie jej służyć i wszystkim obywatelom ojczyzny (...).

Jako ostatni głos zabrał Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski:

- (…) Dzisiaj to jest bardzo ważny moment, bo on zmienia niejako Wasze życie, Wasze usposobienie do pojęcia służby. Odtąd staliście się uczestnikami tego pojęcia, które jest niełatwe, bo służyć nie jest łatwo. Służba jeśli jest odpowiedzialna jest wielkim trudem i poświęceniem, co znajduje swoje odbicie w słowach roty ślubowania przez Was wypowiedzianych (…).

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy wytrwałości i satysfakcji z dokonanego wyboru zawodu policjanta. Powodzenia!