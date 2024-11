Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości Data publikacji 15.11.2024 Powrót Drukuj 106. rocznica Narodowego Święta Niepodległości przypadająca na dzień 11 listopada była powodem do zorganizowania obchodów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W uroczystej zbiórce, oprócz Kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiej Policji i funkcjonariuszy, wziął w niej udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski i przedstawiciel Zarządu Województwa – reprezentującego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas uroczystego apelu wyróżnieni policjanci i pracownicy Policji otrzymali odznaczenia oraz awanse.

Dzisiaj (15.11.2024), przed rozpoczęciem oficjalnej uroczystości, w gabinecie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Pan Wojewoda Michał Sztybel spotkał się z funkcjonariuszami, którzy zostali laureatami konkursu Policjant Służby Kryminalnej, a także policjantami, którzy uratowali życie miesięcznego niemowlaka podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Wojewoda oficjalnie złożył funkcjonariuszom gratulacje za osiągnięcia oraz profesjonalizm w służbie.

Natomiast w samo południe, w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w niej udział m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel oraz Członek Zarządu Województwa – reprezentującego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, a także Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy przez Dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel.

Jako pierwszy głos zabrał Szef kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy insp. Jakub Gorczyński:

- (…) Historia naszego kraju jest pełna trudnych chwil – zrywów niepodległościowych, powstań i walki z okupantami. Każdy z tych etapów wymagał ogromnej odwagi i poświęcenia. To dzięki determinacji i niezłomności wielu pokoleń Polaków, możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju i budować jego lepszą przyszłość.

My, funkcjonariusze oraz pracownicy Policji, każdego dnia stajemy na straży tej wolności. Naszym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa obywateli, poszanowanie prawa oraz dbanie o porządek publiczny. Zadania, które wykonujemy, to kontynuacja tradycji służby narodowi – służby, która wymaga poświęcenia, odwagi oraz gotowości do działania w każdej chwili.

Dzień Niepodległości to także czas, aby podziękować Wam wszystkim za ogromny trud i poświęcenie. To wy, każdego dnia, dbacie o to, aby mieszkańcy naszego regionu czuli się bezpiecznie. Wasza służba i praca jest nieoceniona i stanowi filar praworządności w naszym państwie (…).

Następnie Wojewoda oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczyli kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczenia, medale, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości odebrało odznaczenia i wyróżnienia blisko 70 policjantów i pracowników Policji.

Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnią Służbę (złotym, srebrnym i brązowym) 28 pracowników i policjantów,

Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 osobom nadane zostały Brązowe Medale „Za zasługi dla Policji”,

Odznaką "Zasłużony Policjant" (srebrną i brązową) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 15 policjantów,

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy mianował na wyższe stopnie policyjne w trybie wyróżnienia 198 kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy. Dodatkowo Komendant Główny Policji, na wyższy stopień policyjny w korpusie oficerów starszych, mianował jednego z policjantów naszego województwa. Natomiast 22 z nich, na oficjalnej uroczystości, otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Po odznaczeniach i wyróżnieniach głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

- (…) Polska Policja systematycznie jest sprawdzana w tej codziennej pracy, ale w tych sytuacjach szczególnie. Dlatego w tym miejscu, z okazji Święta Niepodległości, chciałbym Wam też podziękować za służbę na terenach granicznych, za specjalną pomoc i zaangażowanie na terenach powodziowych. Co jakiś czas pojawiają się takie sytuacje, kiedy Wasza codzienna praca ulega pewnej modyfikacji i zawsze Państwo polskie może na was liczyć (…) - powiedział Pan Michał Sztybel.

Na koniec głos zabrał Członek Zarządu Województwa – reprezentującego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa.

- (…) Z wielką dumą dzisiaj, tutaj reprezentuję zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, gospodarza tego regionu i z wielką radością obserwuję, ile osób zostało dzisiaj wyróżnionych, czy też otrzymało awanse. To dla nas wielka radość, że region, nasze województwo kujawsko-pomorskie, jest bezpieczne. To wasza zasługa, zasługa Komendanta Wojewódzkiego, a także wszystkich pracowników Policji. Dzięki wam możemy się czuć bezpiecznie w województwie kujawsko-pomorskim (...).

Odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy!