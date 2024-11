Manewry ratownicze na Jeziorze Chełmżyńskim Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj Wczoraj odbyły się manewry ratownicze na Jeziorze Chełmżyńskim, zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Państwową Strażą Pożarną oraz Burmistrzem Miasta Chełmża Pawłem Polikowskim. Te nietypowe ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności służb w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w porze nocnej.

W szkoleniu udział wzięli policjanci z ogniw wodnych, ratownicy wodni oraz strażacy łącznie ponad 60 osób. Do dyspozycji uczestników było 12 łodzi, 3 sonary, 3 drony z termowizją, 2 quady, 1 robot do poszukiwań podwodnych. Do działań wykorzystano również grupę wodno-nurkową.



Dzięki współpracy z Klubem Sportowym „Włókniarz” w Chełmży na potrzeby szkolenia przygotowano tymczasowe centrum dowodzenia akcją ratowniczą, gdzie uczestnicy mieli możliwość obserwowania, przekazywanej z dronów podczas prowadzonych poszukiwań osób zaginionych. Podczas działań wykorzystywano System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN.



Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszej etapie przeprowadzono zajęcia teoretyczne pt. „Postępowanie z osobą w hipotermii” realizowane przez dr n. med. i n o zdr.Dominika Chmiela prof. AMH oraz „Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN” prowadzone przez Łukasza Blechmana Zastępcę Dyrektora departamentu Marketingu i Handlu TelDat.

W drugiej części przeprowadzono zajęcia praktyczne. Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego ok. godz. 16:00 wpłynęło zgłoszenie o tym, że na mostku łączącym dwa brzegi jeziora znajdowała się grupa 5 osób, która spożywała alkohol. Między osobami doszło do kłótni i bójki po czym czterech mężczyzn wskoczyło do wody. Takie było główne założenie ćwiczeń. Wyznaczeni dowódcy poszczególnych służb (Policja, WOPR, PSP) do poszukiwań na wodzie i lądzie wykorzystywali sprzęt będący w dyspozycji osób biorących udział w ćwiczeniu. Uczestnicy działań doskonalili techniki manewrowania łodzią, quadami przy wsparciu dronów, sonarów oraz SZK JAŚMIN w warunkach utrudnionych przez zmrok i niskie temperatury wykorzystywali posiadane siły i środki.



Przeprowadzone manewry ratownicze nie tylko podniosły poziom umiejętności funkcjonariuszy, ale także kształtowały skuteczność działań w ekstremalnych warunkach. Zdobyte podczas ćwiczeń doświadczenia oraz wyciągnięte wnioski wpłyną na zwiększenie gotowości służb, do skutecznej interwencji w przypadku rzeczywistych sytuacji kryzysowych na wodach województwa kujawsko-pomorskiego.

Na ćwiczeniach byli obecni :

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jacek Witas

W imieniu Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Sławomira Szymańskiego był obecny Zastępca Dyrektora Adam Dyndesz

Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Eugeniusz Lala

Ćwiczenia rozpoczął i otwierał współorganizator Burmistrz Miasta Chełmża Paweł Polikowski