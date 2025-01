Funkcjonariusze z oddziału prewencji wzięli udział w akcji charytatywnej dla małego Antosia Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy z kompanii II uczestniczyli w akcji charytatywnej poświęconej małemu Antosiowi z Osieka nad Wisłą. Chłopiec choruje na rzadki nowotwór. Aby go wesprzeć, uczestnicy charytatywnego morsowania spotkali się nad jeziorem w Osieku nad Wisłą.

W poniedziałek (6.01.2025) przed południem odbyła się akcja charytatywna pn. „Morsowanie dla Antosia”. Antoś z Osieka nad Wisłą niestety boryka się z jednym najrzadszych nowotworów układu chłonnego. Na oficjalnej stronie portalu społecznościowego chłopca możemy dowiedzieć się, że w październiku zdiagnozowano u niego Chłoniaka Burkitta. Jest to guz twarzoczaszki rozsiany w węzłach chłonnych, śledzionie i kości udowej prawej. Obecnie jest w trakcie chemioterapii. Do wyzdrowienia czeka go długa droga...

Dlatego, aby pomóc i wesprzeć Antosia, uczestnicy charytatywnego morsowania spotkali się nad jeziorem w Osieku nad Wisłą. Tam również pojawili się policjanci z oddziału prewencji z toruńskiej kompanii. Mł.asp. Konrad Polaszewski i asp. Krzysztof Goliński nie tylko swoją wizytą zapewniali bezpieczeństwo uczestnikom spotkania, ale też w trakcie imprezy przybliżali zgromadzonym pracę w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze, prezentując między innymi wykorzystywany w służbie policyjny sprzęt, przekazywali również zainteresowanym informacje, o pierwszych krokach, jakie należy stawiać, by wstąpić do „niebieskiej” formacji. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali informacji dotyczących pracy policjantów z oddziału prewencji.

Mamy nadzieję, że charytatywna akcja chociaż w małym stopniu pomoże małemu Antosiowi. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!

Pomoc dla Antosia z Osieka n/W