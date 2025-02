Posterunek Policji w Radzyniu Chełmińskim w nowoczesnym obiekcie Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Radzynia Chełmińskiego (pow. grudziądzki) mają nowoczesny obiekt. Nowo wybudowany posterunek, w miejscu dawnego, zapewni funkcjonariuszom komfortowe warunki służby, a mieszkańcom przyjazny i wygodny kontakt z policjantami. Inwestycję zrealizowano we współpracy z Burmistrzem i Radą Gminy Radzynia Chełmińskiego.

Uroczystość symbolicznego otwarcia Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim swoją obecnością uświetnili wczoraj (24.02.2025 r.) Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Tomasz Szymański, Starosta Grudziądzki Pan Adam Olejnik, Burmistrz Radzynia Chełmińskiego Pan Maciej Góral, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Sławomir Szymański, a także policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim, Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy inspektorem Marcinem Woźniakiem, Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu komisarzem Tomaszem Manuszewskim. W zbiórce uczestniczyli także zaproszeni goście oraz przedstawiciele firmy „CONCEPT" – Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny - wykonawcy inwestycji. Uroczystość ta nie mogła oczywiście odbyć się bez obecności załogi posterunku.

Klucze do obiektu symbolicznie wręczyli Kierownikowi aspirantowi sztabowemu Jackowi Gumińskiemu, Wiceminister Pan Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński oraz Burmistrz Radzynia Chełmińskiego Pan Maciej Góral. Poświęcenia budynku dokonał Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski.



Obecny na uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, po przywitaniu gości, powiedział między innymi:

- To wyjątkowy dzień nie tylko dla Policji, ale przede wszystkim dla mieszkańców regionu. Bezpieczeństwo to fundament, na którym budujemy silne i zjednoczone społeczeństwo. Dlatego też, dzisiejsze wydarzenie jest dowodem na to, że nieustannie dążymy do zapewnienia obywatelom lepszej ochrony, szybszej reakcji i skutecznego działania. Nowoczesny posterunek to nie tylko budynek – to miejsce, w którym profesjonalizm, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy innym będą codziennością (…).

Obecny na miejscu Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Tomasz Szymański powiedział do zgromadzonych:

- (…) To dla nas wszystkich bardzo ważny moment, gdy otwieramy coś nowego, coś co będzie służyło ładowi i porządkowi publicznemu. Wszyscy pamiętamy w jakich warunkach realizowali swoje obowiązki policjanci, jaki stał tutaj do niedawna obiekt. Cieszyć się należy z tego, że podjęto decyzje, nie tyle remontu istniejącego obiektu, z funduszy rządowego programu „Modernizacji Policji na lata 2022-2025”, ale została podjęta właściwa decyzja, co do tego, żeby ten obiekt zamienić na nowy posterunek (…).

Krótka historia obiektu.

Posterunek Policji w Radzyniu Chełmińskim stanowi komórkę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu i zlokalizowany jest przy ul. 1000-lecia. W nowej siedzibie pracować będzie 9 policjantów. Zasięgiem swojego działania jednostka ta obejmuje miasto i gminę Radzyń Chełmiński.

Wcześniej, od 1993 roku, pod tym samym adresem, w starym budynku, funkcjonował komisariat, a później posterunek Policji. Był to obiekt wybudowany na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, który z czasem nie spełniał wymogów technicznych, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz bhp dla obiektów administracji publicznej. Dużym problemem było również ukształtowanie działki do terenów przyległych, co powodowało spływanie wód opadowych i okresowe zalewanie garażu oraz pomieszczeń piwnicznych.

Sytuacja zmieniła się na początku lutego 2022 roku, wówczas program inwestycji dla budowy nowego budynku Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim został zatwierdzony. Pod koniec 2022 roku Burmistrz Radzynia Chełmińskiego przekazał w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przyległe do posterunku działki o łącznej powierzchni 128 m². Natomiast w połowie roku 2023, w ramach postępowania na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą. Przetarg na budowę posterunku wygrała firma „CONCEPT" - Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny z siedzibą w Grudziądzu.

Projekt techniczny uwzględniał rozbiórkę starego budynku oraz budynku garażowego i przygotowanie terenu pod nową siedzibę posterunku.

Nowa siedziba.

Budowę nowej siedziby posterunku rozpoczęto 5 grudnia 2023 roku, a zakończono 24 stycznia 2025 roku.

Nowo wybudowany Posterunek Policji w Radzyniu Chełmińskim jest dwukondygnacyjny. W budynku znajdują się: poczekalnia, cztery pomieszczenia biurowe, serwerownia, dwie szatnie, pomieszczenia socjalne i gospodarczo-magazynowe. Warunki obsługi interesantów, a także pracy policjantów są godne XXI wieku.

Koszt inwestycji, który obejmował budowę, wyposażenie biur, to blisko 4,6 mln złotych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu państwa, głównie w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025”, ale także przy wsparciu Gminy Radzyń Chełmiński. Władze samorządowe przekazały środki finansowe w kwocie 270 000 złotych.