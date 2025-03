Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj 44 nowych policjantów złożyło w piątek (21.03.2025 r.) ślubowanie. Słowa Roty funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Uroczystość zgromadziła także liczne grono rodzin policjantów składających ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Powtarzane przez policjantów za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim słowa roty ślubowania zabrzmiały na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Właśnie staliście się pełnoprawnymi członkami jednej z najstarszych i największych formacji mundurowych w naszym kraju. To my stoimy na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. To my chronimy życie, zdrowie i mienie obywateli. Służba społeczeństwu stanowi duże wyzwanie. Służenie jest pojęciem szerszym niż praca i wiąże się z wysoką samodyscypliną i poświęceniem. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy jesteśmy ciągle poddawani ocenie, a o pozytywną opinię o naszej służbie, musimy bezustannie dbać. Dziękuję Wam za ten świadomy wybór i przejęcie odpowiedzialności, już nie tylko za samego siebie, ale również za innych. Jako policjanci powinniście rozwijać w sobie najszlachetniejsze cechy: opiekuńczość i dbałość o skrzywdzonych, odwagę, siłę i konsekwencję w ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń, ofiarność w niesieniu pomocy innym nawet, jak słowa roty ślubowania wskazują, narażając własne życie (…). Tymi słowami zwrócił się do składających ślubowanie inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, który powiedział:

- (…) Życie każdego z nas składa się z wyborów, których dokonujemy. Niektóre z nich są szczególne, one kształtują nas na całe życie i formułują konsekwencje innych zdarzeń. W imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dziękuję Wam za dokonanie tego wyboru. Za dokonanie wyboru postawienia na służbę Państwu i pracę na rzecz dobra wspólnego. Życzę Wam, abyście byli gotowi, w tych trudnych czasach, ale też, abyście tej gotowości nie musieli sprawdzać. Chciałbym wskazać, że jako Państwo czynimy wszystko, aby status policjanta był jak najbardziej zbliżony do statusu żołnierzy Wojska Polskiego. Jedną z tych zmian jest choćby to, że od 1 lipca będą specjalne dodatki mieszkaniowe dla policjantów (…). Jestem przekonany, że to dopiero początek. Każdemu z Was życzę, abyście mieli tyle powrotów do domu ile wyjazdów (…).

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, który powiedział:

- (…) Bycie policjantem to służba, a nie praca i szczególnie uświadamiamy sobie to podczas takich uroczystości, jak dzisiejsza. To jest drodzy policjanci początek. Odtąd jesteście już pełnoprawnymi policjantami, których obowiązuje Rota ślubowania i to jest wielka odpowiedzialność. (…) Starajcie się drodzy policjanci budować w sobie mocnego człowieka, mocnego ducha, dla którego „tak” znaczy „tak, a „nie” oznacza „nie”. Bo służyć społeczeństwu można wtedy, kiedy się temu społeczeństwu człowiek całkowicie poświęca i oddaje. Życzę Wam, aby ten czas pobytu na szkoleniu, ale też czas Waszej służby owocował w hart ducha, w zaparcie siebie, na którym budować będziecie swoją służbę, swoje posługiwanie polskiej Policji (…).

Czterdziestu czterech nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: ośmiu do Bydgoszczy, siedmiu do Torunia, po czterech do: Włocławka, Tucholi i Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po trzech do Grudziądza i Nakła, po dwóch do Radziejowa, Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy i Żnina oraz po jednym do Mogilna, Sępólna Krajeńskiego i Chełmna.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałym momentem, aby zaznaczyć, że rok 2025 to szczególny czas dla polskiej Policji, to czas kiedy obchodzimy 100-lecie kobiet w Policji. To ważna rocznica, która przypomina o wkładzie funkcjonariuszek w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przestrzeni całego stulecia. Historia kobiet w Policji rozpoczęła się w 1925 roku, kiedy po raz pierwszy kobiety zostały przyjęte do służby w Policji Państwowej. W tamtych czasach wymagania rekrutacyjne były bardzo surowe – dotyczyły m.in.: wieku, stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej. Pomimo tych ograniczeń, pierwsze policjantki skutecznie realizowały zadania związane z walką z handlem ludźmi, przestępstwami seksualnymi, przemocą domową oraz profilaktyką społeczną. Obecnie funkcjonariuszki z powodzeniem łączą tradycyjne zadania policyjne z działalnością edukacyjną i profilaktyczną, budując zaufanie społeczne.

W garnizonie kujawsko-pomorskiej Policji służbę pełnią obecnie 832 policjantki. Każdego dnia realizują one odpowiedzialne zadania, łącząc profesjonalizm z empatią, co czyni ich pracę wyjątkową.