Fundusze Europejskie wspierają bezpieczeństwo – zobacz, jak działa kujawsko-pomorska Policja Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy zorganizowały wyjątkowy piknik policyjny. Drzwi otwarte, zorganizowane z okazji Dni Funduszy Europejskich, pokazały policję „od kuchni”.

Była to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez kujawsko-pomorską Policję, zakupiony, między innymi, dzięki Funduszom Europejskim.

W takcie pikniku można było poznać codzienną pracę funkcjonariuszy. Tylko tego dnia była możliwość wejścia na teren na co dzień niedostępny tam, gdzie mogą przebywać tylko funkcjonariusze Centrum Operacji Policyjnych.

W programie były między innymi: pokazy pracy przewodnika psa służbowego, prezentacja bezzałogowego statku powietrznego Policji, stoiska tematyczne z prezentacją sprzętu wykorzystywanego przez różne jednostki Policji. Była także możliwość spotkania i rozmowy z funkcjonariuszami różnych pionów, którzy opowiadali o swojej pracy, wyzwaniach i ścieżce kariery. Można było zobaczyć także stanowisko Sekcji Doboru do służby – dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak zostać policjantem i rozpocząć służbę w Policji

Była to doskonała okazja, aby w przyjaznej atmosferze poznać kulisy pracy Policji, dowiedzieć się, jak policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, z jakich narzędzi korzystają na co dzień i jaką rolę odgrywa wsparcie Unii Europejskiej w rozwoju służb mundurowych.

To, że środki pozyskane z Funduszy Europejskich skutecznie umożliwiają zakupy nowoczesnego sprzętu, a także modernizację obiektów Policji świadczą zrealizowane przez nas zadania opisane poniżej.

Zrealizowaliśmy projekty termomodernizacyjne obiektów policyjnych o wartości: 25 204 370,70 zł, z tego dofinansowanie: 19 458 907,28 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To budynki: Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza, bazy logistycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej oraz Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, które dziś wyglądają imponująco, ale co najważniejsze są wyremontowane i docieplone.

Zrealizowaliśmy zakupy sprzętu na kwotę: 3 945 315,84 zł, z tego dofinansowanie: 2 490 680,27 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

To z kolei zakupy między innymi: samochodów specjalistycznych dostosowanych do przewozu psów policyjnych i ich przewodników, zakup trzech mobilnych (walizkowych) integratorów radiowych. Integratory umożliwią współpracę wielu służb na miejscu imprez masowych, klęsk żywiołowych, zdarzeń nadzwyczajnych i innych sytuacji kryzysowych oraz pozwalają na skuteczne dowodzenie w terenie pozbawionym infrastruktury radiowej. To zakupy także: bezzałogowych statków powietrznych, ubrań ochronnych dla ratowników wodnych, skuterów podwodnych, łodzi motorowej z przyczepą czy zestawów nurkowych.

Jesteśmy w trakcie realizacji 3 projektów z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o łącznej wartości: 5 186 598 zł, z tego pozyskane dofinansowanie: 3 371 288,70 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwi zakup 3 samochodów dla potrzeb zabezpieczenia logistycznego centrum zarządzania kryzysowego w terenie. Każdy pojazd będzie miał zapewnione niezależne źródło napięcia zapewniające energię elektryczną (generatory prądu) oraz oświetlenie obszaru jego działania (mobilne maszty oświetleniowe). Ponadto wozy będą posiadały logistyczne wyposażenie do zabezpieczania zdarzeń kryzysowych: mobilne centrum dowodzenia, namiot ratowniczy z nagrzewnicą i przyczepą, termowizory obserwacyjne i sprzęt informatyczny. Pojazdy te będą użytkowane przez Oddziały Prewencji Policji w Bydgoszczy. Zakupimy również 10 samochodów do przewozu psów służbowych, które trafią do jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego oraz 8 bezzałogowych statków powietrznych.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz