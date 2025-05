Praca w Oddziale Prewencji Policji jest możliwa „z cywila” Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Służba w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy to praca niecodzienna, która każdego dnia przynosi nowe wyzwania. To zabezpieczenia imprez masowych, sportowych, przejazdów kibiców, czy służba na wschodniej granicy. Wówczas gdy policjanci pozostają w garnizonie realizują patrole na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast, w których stacjonują, choć na tylko.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy stacjonują także w Toruniu i Włocławku. W okresie letnich wakacji, niemalże każdego roku, delegowani są do miejscowości wypoczynkowych naszego regionu, np. do powiatu brodnickiego czy mogileńskiego, gdzie spotkać można wielu urlopowiczów.

Żeby dobrze i profesjonalnie realizować swoje zadania policjanci Oddziału Prewencji cały czas wyposażani są w nowoczesny sprzęt, który usprawnia ich pracę i powoduje, że jest jeszcze bardziej efektywna.

W ostatnim czasie do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy trafiły dwa samochody osobowo-terenowe typu pick-up marki Isuzu D-Max, w wersji oznakowanej. Auta zakupiono z budżetu Policji, a koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 327 918 złotych. Samochody są dodatkowo wyposażone w hak do ciągnięcia przyczepy oraz kamery cofania. Do sprzętu tego z budżetu kujawsko-pomorskiej policji zakupiono trzy przyczepy przystosowane do jednoczesnego przewozu dwóch quadów oraz sześć quadów marki CF MOTO CFORCE 850.

W ramach służby patrolowej, mundurowi mogą przemieszczać się na quadach, dzięki czemu mogą dotrzeć do trudno dostępnych terenów i skutecznie nadzorować duże obszary parków czy podmiejskich lasów. Taka forma patrolowania pozwalała nie tylko na szybką reakcję w razie potrzeby, ale również pozwala sprawdzić spory obszar, w krótkim czasie.

Każdy kto jest zainteresowany służbą w Policji, może aplikować na wolne stanowiska nie tylko do komend miejskich i powiatowych naszego województwa, ale także do Oddziału Prewencji w Bydgoszczy, Toruniu czy Włocławku.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski