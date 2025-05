Ślubowanie policjantów i awanse na stopień młodszego aspiranta w kujawsko-pomorskiem Data publikacji 22.05.2025 Powrót Drukuj Trzydziestu czterech nowych policjantów złożyło wczoraj (21.05.25) ślubowanie. Słowa roty funkcjonariusze wypowiedzieli powtarzając je za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. W trakcie uroczystej zbiórki wręczono także awanse na stopień młodszego aspiranta.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Wypowiedziane przez policjantów słowa roty ślubowania zabrzmiały na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński zwrócił się do nowych oraz awansowanych funkcjonariuszy następującymi słowami:



- (…) Młodym adeptom wstępującym w szeregi kujawsko-pomorskiej Policji dziękuję za podjęcie tego ważnego zobowiązania. Wasz świadomy wybór służby, a nie tylko pracy, skutkować będzie przyjęciem odpowiedzialności, już nie tylko za samego siebie, ale również za innych. Oznacza to również dla Was starania o osiągnięcie wysokiej samodyscypliny i profesjonalizmu. Mianowanym na wyższy stopień służbowy dziękuję za trud włożony w doskonalenie samego siebie, za chęć zdobywania wiedzy i lepszego służenia społeczeństwu. Dziś, wieńcząc kolejny etap rozwoju zawodowego, wstępujecie do korpusu aspirantów Policji - bądźcie z tego dumni. (…) W roku jubileuszu 100 lat powołania Policji kobiecej, wszystkim Paniom Policjantkom życzę siły i motywacji, jaką posiadały pionierki policyjnej sztuki z roku 1925, oby ich duch i ich historia były dla Was cenną inspiracją. (…) Drodzy rodzice i bliscy, Was proszę o wyrozumiałość i troskę. Wspierajcie swoich policjantów, oni muszą wiedzieć, że ich poświęcenie i trud są przez Was akceptowane i popierane, że zawsze jesteście z nimi.



Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, który powiedział:

- (…) Szanowni adepci służby policyjnej. Pozwólcie, że w imieniu Rzeczypospolitej podziękuję Wam za dokonanie wyboru. Za to, że podjęliście ten trud służby dla społeczeństwa. Dzisiejsze formalne przyjęcie na siebie, zobowiązanie dbania o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli, całego społeczeństwa naszej Ojczyzny jest aktem doniosłym. Jestem głęboko przekonany, że decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji podjęliście z pełną świadomością, że przyjmując na siebie te obowiązki, jesteście świadomi, że służba wasza ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i wszystkich jej obywateli. Życzę wam, aby służba, którą dzisiaj formalnie rozpoczynacie, przyjmując to zobowiązanie, składając ślubowanie, spełniała wasze oczekiwania, wasze marzenia, które towarzyszyły przy podejmowaniu tej trudnej decyzji (…).



Trzydziestu czterech nowo przyjętych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: dziesięciu do Torunia, ośmiu do Inowrocławia, pięciu do Bydgoszczy, czterech do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po dwóch do Chełmna, Nakła i Żnina oraz po jednym do Grudziądza i Golubia-Dobrzynia.



W trakcie apelu siedemdziesięciu dwóch policjantów naszego garnizonu otrzymało od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy rozkazy mianowania na stopień młodszego aspiranta. Awanse te w ostatnim czasie otrzymało dziewięćdziesięciu policjantów, którzy z powodzeniem zdali egzaminy po zakończonym szkoleniu aspiranckim.



Autor: nadkom. Przemysław Słomski

Publikacja: Kamila Ogonowska