#STOP Agresji Drogowej! Ta brawurowa jazda mogła skończyć się źle! Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj W miejscowości Zławieś Wielka kierujący pojazdem marki Audi S8 wykazał się zdecydowanie brakiem kultury jazdy. Łamiąc przepisy drogowe stworzył zagrożenie dla innych pojazdów. Brawurowa jazda i wyprzedzanie na ”trzeciego” zostało zarejestrowane kamerką samochodową i wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Do zdarzenia doszło na początku kwietnia (4.04.2025) w miejscowości Zławieś Wielka. Kierujący pojazdem marki Audi S8 wyprzedzał na „trzeciego” inny pojazd. Moc silnika, długa prosta, ładna pogoda - mogły skusić kierującego, by wcisnąć nogę na gaz. Często jednak takie zachowanie kierowców niesie za sobą poważniejsze skutki. Tylko chwila dzieliła pojazdy od czołowego zderzenia.

Tego typu brawurowe zachowanie kierujących to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów. Za takie wykroczenie grozi mandat karny w wysokości do 5000 zł i 10 punktów karnych, a jeżeli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Już niebawem wyczekiwany okres wakacyjny. Na drogach panować będzie wzmożony ruch. Apelujemy o zdrowy rozsądek i przewidywanie tego, co może wydarzyć się podczas jazdy. Każdy bowiem chciałby zakończyć swoją podróż bezpiecznym powrotem do domu. Aby tak się stało, należy przestrzegać ustalonych zasad i przepisów określonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym.

Autor: asp. sztab. Izabela Lewicka-Waszak WRD KWP Bydgoszcz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 2.83 MB)