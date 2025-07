Wojewódzkie i miejskie obchody Święta Policji w Bydgoszczy Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Boronia, a także Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, odbyły się wczoraj (15.07.2025 r.) w Bydgoszczy. Uświetniła je swoim występem Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Piknik i pokazy zorganizowane z tej okazji na Wyspie Młyńskiej, zarówno dla mieszkańców, jak i rodzin policjantów i pracowników Policji był ukoronowaniem tegorocznego święta.

Obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskim garnizonie, tradycyjnie już, rozpoczęło symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie oraz pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja, celebrowana przez Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka i Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego.

W dalszej kolejności obchody policyjnego Święta przeniosły się na Stary Rynek w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji nadinspektorowi Markowi Boroniowi przez Dowódcę uroczystości, odbył się apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń oraz medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: posłowie na Sejm RP: Pani Agnieszka Kłopotek, Pan Norbert Pietrykowski, Pan Paweł Szrot, Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Michał Sztybel, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbieta Piniewska oraz Pan Aureliusz Chyleński, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Starosta Powiatu Bydgoskiego Pan Piotr Kozłowski, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu na czele z Panem generałem brygady Mariuszem Skulimowskim Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a także Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia. Na apelu obecni byli także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało ponad 1000 policjantów.

Wręczono także przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę, a także przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaki „Zasłużony Policjant”.

Święto Policji jest doskonałą okazją do podziękowań wyrażonych nadaniem Medalu Za Zasługi dla Policji, przyznawanym decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym roku Medale te otrzymali: Srebrny – Pan Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Brązowy – Pan Michał Sztybel Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Andrzej Gross Dyrektor WORD w Bydgoszczy, Pan Paweł Maniszewski Prezes Zarządu MZK w Grudziądzu, Pan Grzegorz Piątek Wójt Gminy Inowrocław, Pan Maciej Rakowicz Wójt Gminy Jeżewo, Pan Andrzej Urbański Starosta Tucholski.

W tym roku, po raz pierwszy przyznano Odznaki Okolicznościowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z okazji „140. rocznicy urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”. Tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowani zostali: insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski, mjr Justyna Kosicka Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, Pan Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin, Pan Jarosław Sochacki Starosta Rypiński, Pan Andrzej Woźniak Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP, Pan Mirosław Roman Graczyk Starosta Powiatu Toruńskiego, Pan Paweł Dominik Gulewski Prezydent Miasta Torunia, Pan Maciej Glamowski Prezydent Miasta Grudziądza, Pan Adam Olejnik Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, Pan Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński, Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Zbigniew Jaszczuk Starosta Żniński, Pan Łukasz Walkusz Przewodniczący Rady Miasta Torunia, Pan Tomasz Zygnarowski Burmistrz Miasta Wąbrzeźno, gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski były Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, a także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy: nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski, nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak, insp. w st. spocz. Jan Albrechciński, insp. w st. spocz. Władysław Cieszyński, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki, nadinsp. w st. spocz. Piotr Leciejewski, nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński.

Uroczystość ta również była okazją do wręczenia odznaczeń Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także NSZZ Pracowników Policji.

Z okazji Święta Policji, w podziękowaniu za oddaną służbę, Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski uhonorował policjantów szczególnie zasłużonych dla miasta Bydgoszczy.

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali:

inspektor Jakub Gorczyński - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,

młodszy inspektor Mariusz Gaik - Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy,

podinspektor Michał Wawrzyniak - Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście,

komisarz Andrzej Prybiński - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

Statuetkę spichrz przyznawaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali:

komisarz Maciej Wesołowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

komisarz Jakub Lipertowicz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Policji oraz rocznicy 100 lat kobiet w Policji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał okolicznościowe wyróżnienia, które otrzymały:

podkomisarz Weronika Juraszek z Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,

starszy sierżant Karolina Kantarowska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Pani Kamila Ogonowska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Policji troje funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wyróżnionych zostało medalem Starosty Powiatu Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu”, które otrzymali:

aspirant sztabowy Filip Chajdanowicz z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim,

aspirant Natalia Borowiec z Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Koronowie,

sierżant Wiktor Szczepaniak z Zespołu ds. profilaktyki społecznej i wykroczeń Komisariatu Policji Bydgoszcz-Białe Błota.

Istotną częścią tegorocznych obchodów Święta Policji było ślubowanie złożone przez 84 przyjętych do służby policjantów, których głosy wybrzmiały szczególnie mocno na bydgoskim rynku.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który witając zgromadzonych powiedział między innymi:

- Policja, jako część administracji publicznej wykonuje jeden z najszerszych wachlarzy zadań państwa polskiego. Pełnimy służbę każdego dnia, jesteśmy obecni w nocy, w święta i dni, kiedy inne osoby cieszą się czasem wolnym. Jesteśmy, gdy jest piękna pogoda, ale i wtedy, gdy siły natury pokazują swoją moc – przez powódź, śnieżyce, wichury czy burze. Jesteśmy na granicach, w miejscach katastrof, awarii technicznych i wszelkich innych zagrożeń. Można powiedzieć również, że nie ma dziedziny życia społecznego, a czasem i prywatnego, w której w jakimś stopniu, nie byłaby angażowana Policja. W naszym regionie kujawsko-pomorskim służy dziś bez mała 5000 policjantów i pracuje 1200 pracowników cywilnych. Nasz dzień to ponad 500 interwencji o różnym stopniu trudności, około 2000 legitymowanych osób, prawie 2000 kontroli pojazdów i ponad 3 tysiące badań trzeźwości kierowców. Świadomi jesteśmy wyzwań stojących przed nami. Tymi największymi są: utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, budowanie zaufania do Policji, skuteczność naszych działań, a także uzupełnienie wakatów oraz tworzenie godnych warunków służby i pracy. Tegoroczne obchody Święta Policji są wyjątkowe. Obchodzimy bowiem jubileusz 100 lat powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji wszystkim Paniom policjantkom i pracownicom cywilnym życzę siły i motywacji, jaką posiadały pionierki policyjnej sztuki z roku 1925, oby ich duch i ich historia były dla Was wielką inspiracją (...).

Podczas uroczystej zbiórki do zgromadzonych na bydgoskim Starym Rynku zwrócił się Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń.

- Jest mi niezmiernie miło, że w tym wyjątkowym dniu, mogę stanąć przed Państwem i uczestniczyć w uroczystości z okazji 106. rocznicy powołania Policji Państwowej w garnizonie kujawsko-pomorskim. (…) Jestem pełen szacunku i uznania dla Waszej codziennej służby i pracy. Według opublikowanego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej – aż 86% społeczeństwa uważa Polskę za kraj bezpieczny, a 97% Polaków uważa, że miejsce, w którym mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Te wyniki są dla mnie powodem do dumy, gdyż świadczą o Waszej ciężkiej, pełnej oddania i poświęcenia służbie. Dziękuję Wam za wytrwałość, skuteczność i odwagę. Dziękuję za każdą interwencję, każdy patrol, każde działanie operacyjne, każdą godzinę poświęconą na pomoc drugiemu człowiekowi. Mając na uwadze Waszą pełną oddania i poświęcenia służbę, niezwykle cieszy mnie wprowadzane przez rząd nowe świadczenie mieszkaniowe, które wesprze Wasze domowe budżety. Będzie to realna pomoc i wsparcie, szczególnie dla funkcjonariuszy w dużych miastach, gdzie koszty utrzymania są często bardzo wysokie. Jestem głęboko przekonany, że będzie to także istotna zachęta do wstąpienia w nasze szeregi (…).

Głos zabrali także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski oraz w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Aureliusz Chyleński.

Podczas uroczystości odczytano także list Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Tomasza Szymańskiego.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości odbył się krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod kierownictwem kapelmistrza podkomisarza Piotra Nierody oraz przemarsz Kompanii Honorowej KWP w Bydgoszczy i pocztów sztandarowych komend Policji z naszego garnizonu.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy przenieśli się na Wyspę Młyńską w Bydgoszczy, gdzie zorganizowano piknik dla mieszkańców, a także rodzin policjantów i pracowników Policji. A wszystko w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Były pokazy kontrterrorystów, co wzbudziło ogólny aplauz zgromadzonych. Policjanci zorganizowali także pokaz ratownictwa na wodzie oraz wyszkolenia i tresury psów. Były także stoiska prezentujące broń i wyposażenie policjantów. Stoisko historyczne z pokazem broni Policji Państwowej, mini miasteczko rowerowe, szkolenie z pierwszej pomocy, gdzie można było dowiedzieć się, jak ratować życie. Były także gry i zabawy dla dzieci, jak również informacje o rekrutacji do Policji.

Ten element obchodów Święta Policji cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wywołał wiele uśmiechów i z pewnością pozostawił wspomnienia, które na długo zapadną w pamięci uczestników naszego pikniku.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji z dobrze pełnionej służby i pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.