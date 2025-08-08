3-miesięczny areszt za podpalenie pojazdów

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Adrianowi M. zarzutu uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów. Łączne straty jakie powstały w wyniku jego działania to ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymany, decyzją sądu, następne 3 miesiące spędzi w areszcie.

Przypomnijmy: wczoraj (8.08.2025) w nocy bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące pożaru kilku samochodów na terenie miasta.

Do pierwszego pożaru doszło przy ul. M. Konopnickiej 5 około godziny 0:45. Spaleniu uległ nissan juke, od którego zajęły się zaparkowane w pobliżu toyota corolla i alfa romeo.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali o godzinie 2:55. Wynikało z niego, że przy ulicy Gdańskiej 99 doszło do pożaru zaparkowanego tam peugeota. Dalej o godz. 3:45 przy ul. Zaświat funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru bmw, od którego uszkodzeniu uległa zaparkowana nieopodal cupra.

Ostatnie zgłoszenie policjanci otrzymali o godz. 3:55. Przy ulicy Powstańców Warszawy doszło do pożaru mazdy, od której uszkodzeniu uległy skoda oraz opel.

