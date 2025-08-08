3-miesięczny areszt za podpalenie pojazdów - Wiadomości - Policja Kujawsko-Pomorska

Wiadomości

3-miesięczny areszt za podpalenie pojazdów

Data publikacji 09.08.2025
Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Adrianowi M. zarzutu uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów. Łączne straty jakie powstały w wyniku jego działania to ponad 200 tysięcy złotych. Zatrzymany, decyzją sądu, następne 3 miesiące spędzi w areszcie.

  • Zatrzymany za podpalenia wraz z policjantami

Dzisiaj (9.08.2025) 33-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, gdzie usłuszał zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów. Następnie, decyzją sądu, tymczasowo trafił do aresztu, gdzie spędzi kolejne trzy miesiące. 

Przypomnijmy: wczoraj (8.08.2025) w nocy bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące pożaru kilku samochodów na terenie miasta.

Do pierwszego pożaru doszło przy ul. M. Konopnickiej 5 około godziny 0:45. Spaleniu uległ nissan juke, od którego zajęły się zaparkowane w pobliżu toyota corolla i alfa romeo.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali o godzinie 2:55. Wynikało z niego, że przy ulicy Gdańskiej 99 doszło do pożaru zaparkowanego tam peugeota. Dalej o godz. 3:45 przy ul. Zaświat funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru bmw, od którego uszkodzeniu uległa zaparkowana nieopodal cupra. 

Ostatnie zgłoszenie policjanci otrzymali o godz. 3:55. Przy ulicy Powstańców Warszawy doszło do pożaru mazdy, od której uszkodzeniu uległy skoda oraz opel.

Około południa, policjanci z Bydgoszczy pracując nad ustaleniem sprawcy podpaleń samochodów, wytypowali i zatrzymali 33-letniego Adriana M. Zatrzymany może mieć związek z pożarami aut marki: Mazda 6, BMW i Peugeot 307cc, do których doszło w nocy, na terenie działania Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. W wyniku zdarzenia nadpaleniu uległy także trzy samochody zaparkowane w pobliżu marki: Cupra Leon, Opel Astra oraz Skoda Rapid. 

 

Autor: asp. Krzysztof Bratz
Publikacja: asp. Krzysztof Bratz

