Poszukiwacze z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy wsadzili za kraty troje unikających więzienia Powrót Drukuj Konsekwencje swoich wcześniejszych zachowań niezgodnych z prawem trzeba ponosić prędzej czy później. Dlatego płonne nadzieje tych, którzy myślą , że unikną sprawiedliwości i umkną poszukiwaczom. Tym razem nie udało się to trojgu skazanym, których namierzyli i zatrzymali łowcy głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W miniony wtorek (16.09.25) dzięki „łowcom głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zakończył swój beztroski żywot na wolności 28-letni mieszkaniec Włocławka. Mężczyzna poszukiwany był od połowy stycznia. Dokładnie 17 dnia tego miesiąca wydano za nim list gończy, bo nie stawił się on do zakładu karnego, a powinien. Pod koniec maja ubiegłego roku zapadł bowiem prawomocny wyrok sądu skazujący go na 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwo, do którego doszło w połowie sierpnia 2021 r. na jednej z posesji we Włocławku. Tam 28-latek zaatakował tzw. tulipanem czyli stłuczoną do połowy butelką mężczyznę. Napastnik został wtedy zatrzymany, a materiał dowodowy zgromadzony przez prowadzących sprawę policjantów pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania zabójstwa. Unikał jednak kary, dlatego pod koniec stycznia sprawę te przejęli poszukiwacze z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy. Mężczyzna został zatrzymany w miniony wtorek (16.09.25) w jednym z mieszkań we Włocławku i jeszcze tego samego dnia, po wykonaniu niezbędnych czynności, trafił do miejscowego zakładu karnego.

Dzień wcześniej (15.09.25) podobny los spotkał 47-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego. Mężczyzna ukrywał się od 2008 r., kiedy to wydano za nim list gończy. Rok wcześniej Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazał go prawomocnym wyrokiem na 2 lata pozbawienia wolności za różnego rodzaju oszustwa internetowe, głównie na jednej z platform sprzedażowych. Mężczyzna oferował produkty, za które płacili klienci, jednak przesyłki nigdy nie otrzymali. 47-latek usłyszał wtedy w sumie 12 zarzutów i miał trafić za kraty, ale to zlekceważył. Pomimo, że cieszył się wolnością 17 długich lat, na jego zgubę 9 września akta sprawy trafiły do „łowców głów” z komendy wojewódzkiej i wtedy wiadomo już było, że jego los jest przesądzony. Poszukiwacze namierzyli mężczyznę na jednej z posesji w powiecie kolskim w sąsiednim województwie wielkopolskim, gdzie został zatrzymany. Teraz ogląda świat zza krat Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Dzięki policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy brama więzienia zamknęła się za również za poszukiwaną od kwietnia ubiegłego roku 30-letnią obywatelką Ukrainy. Kobieta została skazana na 4 miesiące pozbawienia wolności za kradzież. Początkowo szukali jej policjanci z Grudziądza, gdzie mieszkała 30-latka, ale tydzień temu - 10 września - sprawą zainteresowali się „łowcy głów” i… jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później trafiła za kraty.

Autor: Kamila Ogonowska

Publikacja: Kamila Ogonowska