Nie tylko przeszłość, a zdrowa przyszłość okazją do świętowania 100-lecia Kobiet w Policji Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Nie lada atrakcje przygotowane zostały dla policjantek i pracownic cywilnych kujawsko-pomorskiego garnizonu z okazji jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji. W Hali Widowiskowo-Sportowej Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy odbył się festyn prozdrowotny podczas, którego można było ćwiczyć, tańczyć, przebadać się czy skonsultować ze specjalistami. Przy okazji można też było pomóc potrzebującym oddając bezcenny dar życia - krew.

Wczoraj (18.09.25) w Hali Widowiskowo-Sportowej Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy odbył się festyn prozdrowotny zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji. Wydarzenie, objęte patronatem honorowym Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Elżbiety Piniewskiej, odbyło się przy współudziale Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Terenowej Stacji w Bydgoszczy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ oraz tych wszystkim, którym nie jest obojętna profilaktyka prozdrowotna.

Celem przedsięwzięcia było zarówno upamiętnienie jubileuszu, jak i promocja kultury zdrowia wśród policjantek i pracownic cywilnych kujawsko-pomorskiego garnizonu. Program wydarzenia obejmował szeroki zakres badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych, a także zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Na uczestniczki i gości czekał krwiobus, w którym oddawano najcenniejszy płyn życia. Łącznie 39 dawców przekazało 15 700 ml krwi. W mammobusie wykonywano bezpłatne badania mammograficzne, natomiast lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 prowadzili indywidualne konsultacje i badania, m.in. pomiar cholesterolu oraz spotkania z fizjoterapeutami.

W ramach paneli edukacyjnych przeprowadzono spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego żywienia oraz spotkanie z fizjoterapeutami dotyczące profilaktyki dla wykonujących pracę siedzącą oraz dla funkcjonariuszek obciążonych środkami przymusu bezpośredniego na pasie biodrowym.

Na stoisku Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można było skontrolować poziom cukru we krwi oraz przećwiczyć samobadanie piersi na specjalnym fantomie. Dietetycy prowadzili analizy składu ciała i udzielali porad dotyczących poprawy codziennych nawyków żywieniowych. Uzupełnieniem programu były spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym z ginekologiem-położnikiem, lek. med. Alicją Kujawą, która prezentowała holistyczne podejście do zdrowia kobiet na różnych etapach życia.

Część sportowo-rekreacyjna obejmowała m.in. mini tor Ninja Warrior poprowadzony przez podkom. Martę Gwizdalską mistrzynię świata w tej dyscyplinie sportowej, zajęcia zumby, które wzbudziły duże zainteresowanie oraz trening sprawnościowy przygotowany przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Uczestniczki mogły również skorzystać z bezpłatnych usług oferowanych przez salon kosmetyczny Queenline, który zaprezentował nowoczesne metody pielęgnacyjne oraz „Nowa Sylwetka Studio Kobiet Bydgoszcz”, specjalizujące się w analizie składu ciała oraz poprawianiu sylwetki.

Przedsięwzięcie w Bydgoszczy był okazją do promocji profilaktyki, budowania świadomości zdrowotnej oraz integracji policjantek i pracownic cywilnych z całego regionu. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia obecności kobiet w Policji, podkreślając zarówno znaczenie historii, jak i troskę o przyszłość.

Autor: kom. Szymon Tworowski

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.42 MB)