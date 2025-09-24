Ślubowanie nowych policjantów w kujawsko-pomorskiem Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Czterdziestu pięciu nowych policjantów złożyło ślubowanie. Słowa Roty funkcjonariusze wypowiedzieli powtarzając je za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Wypowiedziane przez policjantów słowa roty ślubowania zabrzmiały na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński zwrócił się do nowych funkcjonariuszy następującymi słowami:

- (…) Policja jest jedną z najważniejszych instytucji w życiu publicznym. Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo i porządek publiczny, aby obywatele mogli żyć spokojnie i bezpiecznie. Wasze ślubowanie jest więc nie tylko formalnym aktem, ale to przede wszystkim deklaracja służby drugiemu człowiekowi, a także gotowości do poświęceń w imię dobra wspólnego. Ten rok ma dla naszej formacji wymiar szczególny – obchodzimy jubileusz 100-lecia kobiet w Policji. To wspaniała okazja, by podkreślić rolę i znaczenie Pań, które od stulecia współtworzą historię naszej służby, wnosząc profesjonalizm, odwagę i niezwykłą determinację. Dla Was, nowo przyjętych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek to dodatkowa inspiracja i zobowiązanie, by kontynuować tę piękną tradycję. Drodzy funkcjonariusze, przed Wami szkolenie podstawowe – okres intensywnej nauki, ćwiczeń i zdobywania doświadczenia. Życzę Wam, abyście wykorzystali ten okres jak najlepiej, by kiedy powrócicie do jednostek, móc w pełni i skutecznie realizować swoją misję (...).

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel który powiedział:

- (…) Gratuluję pozytywnego przejścia rekrutacji, to nie każdemu się udaje. Jest to bardzo ważne osiągnięcie. Taka przysięgę składa się tylko raz w życiu. Ale także gratuluję Wam wyboru, bo dzisiaj polska Policja jest profesjonalną służbą. (…) Żyjemy w czasie, gdy ta decyzja (o wstąpieniu do Policji - przyp. autora) nie jest prostą decyzją. W 2025 roku nikt Wam nie obieca prostej, łatwiej i przyjemnej pracy w Policji, bo jest to służba, która poświęcenia i przygotowania na wiele rzeczy i sytuacji. (…) W imieniu Rządu polskiego chciałbym Wam za tę decyzję, za to poświęcenie podziękować (...).

Czterdziestu pięciu nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym w Szkole Policji w Słupsku, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: do komendy miejskiej w Bydgoszczy trafi 23 policjantów, do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - 6, do Nakła – 4, do Grudziądza i Żnina – 2, po jednym do: Torunia, Inowrocławia i Mogilna oraz 4 do wydziałów KWP w Bydgoszczy.

W naszym garnizonie są komendy, w których nie ma już wolnych etatów, albo są pojedyncze miejsca. Do końca roku będą jeszcze trzy terminy przyjęcia do służby: 23 października, 25 listopada i 30 grudnia. Dokumenty związane z przyjęciem do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji w naszym województwie. Więcej o procedurze doboru znajdziesz TUTAJ.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz