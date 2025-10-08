Delegacja amerykańskich funkcjonariuszy z wizytą w kujawsko-pomorskim garnizonie Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia do Polski, w dniach 1-10.10.2025 r., przyleciała z wizytą delegacja z Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona w Huntsville w Teksasie. W trakcie pobytu w Polsce delegacja przebywała także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie organizacją pobytu zajęli się policjanci. Gości przywitał i oprowadzał między innymi inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Goście przebywali w Polsce w ramach długoletniej współpracy szkoleniowej prowadzonej pomiędzy Komendą Główną Policji a amerykańskim Uniwersytetem Stanowym im. Sama Houstona w Huntsville. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie delegatów z różnymi aspektami funkcjonowania w Polsce m.in. wymiaru sprawiedliwości, policyjnego szkolnictwa, wyszkolenia i przygotowania funkcjonariuszy do służby.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona w Huntsville, ale także Komendant Policji hrabstwa El Paso i Zastępca Komendanta Policji miasta Irving. Rolę opiekuna amerykańskiej delegacji pełnił ekspert Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Dotychczas delegacja odwiedziła Komendę Główną Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, a także Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

W ramach wizyty w województwie kujawsko-pomorskim goście mieli okazję odwiedzić policjantów w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, Komisariacie Policji Toruń – Podgórz, a także obecni byli w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu, gdzie rolę gospodarza pełnili inspektor Witold Markiewicz – Szef toruńskich policjantów oraz Pan Marcin Lutowski Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. W czasie pobytu w grodzie Kopernika nie mogło zbraknąć wycieczki na Stare Miasto i zwiedzania Torunia, Muzeum Mikołaja Kopernika, a także Muzeum Twierdzy w Toruniu.

Podczas drugiego dnia pobytu delegację przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który zaprosił gości na teren Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, gdzie zaprezentowano sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy oddziału i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Z siedziby policji wizyta przeniosła się do Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a kolejnym punktem na mapie wizyty amerykańskiej delegacji będzie Akademia Policji w Szczytnie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz