Niebezpieczne zachowania kierowców na przejściu w bydgoskim Fordonie Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Trzech kierowców na fordońskim przejściu dla pieszych nie ustąpiło pierwszeństwa pieszemu. Zachowanie przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyzny wskazywało, że doskonale wiedział, co oznacza „zasada ograniczonego zaufania” na drodze. To niebezpieczne zachowanie zarejestrowane kamerką samochodową wpłynęło na policyjną skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ. Jeden z kierowców został już rozliczony do wykroczenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia (22.08.2025) w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej. Tam mężczyzna, zachowując szczególną ostrożność, próbował przejść przez przejście dla pieszych. Niemniej jednak, zanim wszedł na pasy „dwupasmówki” zszedł prawidłowo z hulajnogi elektrycznej, następnie podziękował kulturalnie kierującemu, który zatrzymał się przed przejściem, by go przepuścić. Po czym na pasie obok było już mniej bezpiecznie i kulturalnie. Kierowca opla, mitsubishi i volkswagena wjechali na pasy, jeden po drugim, na którym cierpliwie oczekiwał mężczyzna, by bezpiecznie kontynuować przejście. Żaden z tych pojazdów nie ustąpił mu pierwszeństwa. To niebezpieczne zachowania kierujących pojazdami zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego.

Sprawą zajęli się policjanci z fordońskiego komisariatu. Na podstawie nagrania ustalili już dwóch kierowców, którzy popełnili wykroczenie, z czego jednego rozliczyli. 69-letnia kierująca vw za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Czynności policyjne trwają.

Apelujemy zarówno do kierowców i pieszych o właściwe zachowanie na drodze oraz zachowanie szczególnej ostrożności!

Autor: kom. Remigiusz Rakowski WRD KWP Bydgoszcz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

