Posiadał i udostępniał pliki z pornografią dziecięcą. Teraz za to odpowie Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Sprawa dotycząca posiadania treści pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt, a także prezentowania tych treści małoletnim dziewczynkom pokazuje, że współpraca pomiędzy policjantami różnych wydziałów i komend policji w kraju, ale także poza granicami Polski jest absolutnie konieczna, bo tylko wspólne działania gwarantują sukces. Kluczowa jest także wymiana informacji z prokuraturą.

W tej sprawie wszystko zaczęło się w Ukrainie. Tam do policjantów w Kijowie zgłosili się rodzice dwóch małoletnich dziewczynek. Z informacji i zeznań złożonych w obecności psychologa wynikało, iż od pewnego czasu z 11-latkami kontaktował się, za pośrednictwem portalu społecznościowego, dorosły mężczyzna, który posiadał i prezentował materiały pornograficzne z udziałem dzieci, a także zwierząt. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i wstępne ustalenia prowadziły do Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego.

Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W sprawie wszczęte zostało śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

Policjanci z Bydgoszczy i nadzorujący postępowanie prokurator, w wyniku analizy danych dotyczących ewentualnego sprawcy tego przestępstwa, na podstawie informacji przekazanych z Ukrainy, potwierdzili wstępne ustalenia na temat osoby podejrzewanej, którą okazał się mieszkaniec powiatu bydgoskiego.

Czynności związane z przeszukaniem i ewentualnym zatrzymaniem podejrzewanego, po wydanych przez prokuratora nakazach, zaplanowano na środę (8.10.2025 r.).

Z uwagi na charakter sprawy oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, a także umiejętności i wiedzy, do działań włączyli się policjanci Zarządu bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W środę policjanci zatrzymali 57-letniego mieszkańca gminy Sicienko, w powiecie bydgoskim. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania i pracy policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści. Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przy użyciu specjalistycznego sprzętu sprawdzili na miejscu nośniki, na których, jak się okazało, znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Niektóre z nich wcześniej, nieudolnie próbowano usunąć, jednak policjanci odzyskali pliki zawierające zakazane treści.

57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików video z pornografią z udziałem małoletnich.

57-latek noc spędził w policyjnym areszcie. W piątek (10.10.2025 r.) został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Praca policjantów pozwoliła na odzyskanie i przeanalizowanie kolejnych plików, które znajdowały się na zabezpieczonych podczas przeszukań nośnikach. To umożliwiło prokuratorowi przedstawienie kolejnych zarzutów, a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Zgodnie z decyzją sądu 57-latek pozostanie w areszcie do 6 stycznia 2026 roku.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz