Policyjne działania w ramach projektu ,,Escapetruck 2025" Data publikacji 18.10.2025 Przez trzy dni, od 15 do 17 października br. na terenie Włocławka, Torunia oraz Bydgoszczy prowadzone były działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przestępczości związanej z handlem ludźmi. Wydarzenia zorganizowane zostały w ramach projektu ,,Escapetruck 2025".

Komenda Główna Policji wspólnie z Policją holenderską, Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Komendą Główną Straży Granicznej zaplanowała w dniach 13-28 października 2025r. na terenie 10 miast

w Polsce organizację wydarzeń w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W akcji wykorzystano między innymi pojazd ,,Escapetruck”, który powstał z inicjatywy Fundacji Reshape. Escapetruck to specjalnie przystosowany samochód ciężarowy, wewnątrz którego zaaranżowano realistyczny pokój zagadek. Uczestnicy wchodzą do środka, rozwiązują zadania i poznają prawdziwe historie osób, które stały się ofiarą handlu ludźmi. Scenariusze do zagadek zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej..

Takie działania przeprowadzono w dniach 15-17 października 2025r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy.

Tak jak w przypadku formuły escaperoomu, zadaniem uczestników odwiedzających ,,escapetrucka” jest znalezienie drogi wyjścia z pomieszczenia dzięki rozwiązaniu tematycznych zagadek, które w swojej sekwencji tworzą historię osób, będących ofiarami handlu ludźmi. Do rozwiązania przez uczestników były trzy różne scenariusze, jakie wykorzystują w swoich działaniach przestępcy, specjalizujący się w handlu ludźmi. To historia dziewczyny, która staje się ofiarą pracy w sexbiznesie, opowieść Polaka, wyjeżdżającego za pracą do Holandii oraz historia mężczyzny wyzyskiwanego przez pracodawcę. Scenariusze zostały opracowane w oparciu o prawdziwe, dramatyczne historie, do których opisy dostarczyły kartoteki spraw prowadzonych przez Policję czy Straż Graniczną.

Projekt ,,Escapetruck” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi wśród młodzieży szkolnej oraz osób poszukujących pracy, a także uświadomienie warunków życia ofiar, ich cierpienia i traumy, poprzez możliwość osobistego doświadczenia w pomieszczeniach ,,Escapetruck”.

W działania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Straż Graniczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Przypomnieć należy, że 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi i jest to wyjątkowa okazja, aby głośno mówić o tym problemie, który, choć niewidoczny, dotyka wielu osób na całym świecie, w tym także w Polsce.

Autor: st. asp. Zofia Wrzeszcz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz