Specjalistyczne warsztaty w zakresie nowoczesnych metod śledzenia aktywów wirtualnych dla policjantów z kujawsko-pomorskiego Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Dynamiczny rozwój technologii wymusza na funkcjonariuszach Policji ciągłe doskonalenie kompetencji i poznawanie nowych metod działania przestępców. Stąd inicjatywa przeprowadzenia szkolenia koniecznego w obliczu ewoluującego krajobrazu przestępstw finansowych.

W dniach 15-16 października 2025 roku policjanci z garnizonu kujawsko-pomorskiego, specjalizujący się w zwalczaniu przestępstw gospodarczych, wzięli udział w intensywnym szkoleniu z zakresu analizy kryptowalutowej i finansowej. Warsztaty prowadzili ekspert z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów – Departamentu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Prowadzący postawili na warsztatową formę zajęć, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Kluczowym elementem szkolenia była praca z profesjonalnymi narzędziami analitycznymi do śledzenia transakcji w sieciach blockchain. Uczestnicy otrzymali obszerny pakiet materiałów szkoleniowych, stanowiący użyteczne kompendium wiedzy, do którego mogą wracać podczas prowadzenia spraw. Przeszkoleni funkcjonariusze będą pełnić w swoich jednostkach rolę specjalistów w zakresie analizy kryptowalutowej, wspierając kolegów w postępowaniach dotyczących aktywów wirtualnych.

Funkcjonariusze wysoko ocenili formułę warsztatów. Podkreślali praktyczny charakter zajęć i możliwość bezpośredniej pracy z narzędziami analitycznymi. Jak podsumował jeden z uczestników: „To była intensywna, ale niezwykle potrzebna nauka. Wiedza, którą zdobyliśmy, z pewnością zaprocentuje w naszej codziennej pracy z kryptowalutami”.

Warsztaty z analizy kryptowalutowej i finansowej to istotny krok w rozwijaniu kompetencji Policji kujawsko-pomorskiej w walce z nowoczesną przestępczością finansową. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym funkcjonariusze będą skuteczniej prowadzić postępowania i ujawniać coraz bardziej złożone schematy przestępcze.