Ważny komunikat! Data publikacji 26.10.2025 Powrót Drukuj Od soboty (25.10.2025 r.) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci przyjęli już ponad 50 zawiadomień dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków. Trwa analiza przyjętych zawiadomień.

Od wczoraj (25.10) policjanci w kujawsko-pomorskim garnizonie otrzymali ponad 50 zgłoszeń, od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z indywidualnych kont zgłaszających.

Na terenie naszego województwa najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy (51), ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1).\

Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowana historia rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji.