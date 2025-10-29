Szkolenie z medycyny pola walki dla funkcjonariuszy SPKP Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy zorganizowali specjalistyczne szkolenie z zakresu medycyny pola walki. W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze z Poznania, Radomia, Opola, Lublina oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Zajęcia były doskonała okazją do poszerzenia wiedzy oraz sprawdzenia własnych umiejętności w praktyce.

Stałe poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności to nieodzowny element służby każdego funkcjonariusza policji. Dla policjantów Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji ćwiczenie i doskonalenie to nieodzowny element służby. To właśnie oni często mają do czynienia z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Od ich profesjonalizmu i szybkiej, wręcz podświadomej reakcji, zależy nie tylko sprawne i skuteczne obezwładnienie agresora, ale przede wszystkim zdrowie i życie innych osób.

Z tego względu funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy zorganizowali specjalistyczne szkolenie z medycyny pola walki, w którym udział wzięli policjanci z jednostek w Poznaniu, Radomiu, Opolu, Lublinie oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. W trakcie pięciodniowego programu ćwiczeń doskonalili swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy medycznej w warunkach bojowych.

Pierwszego dnia zajęcia odbyły się w prosektorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, gdzie uczestnicy ćwiczyli zabiegi ratujące życie. Gościem specjalnym warsztatów był założyciel firmy EAGLE-MED SYSTEM, Robert Jędrych, który podzielił się swoim doświadczeniem z zakresu ratownictwa taktycznego.

Drugiego dnia policjanci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą dwóch głównych zagrożeń tj. krwotoków oraz niezdrożności dróg oddechowych. Zwieńczeniem praktyk był wizyta w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Kolejny dzień przyniósł ponownie cykl działań praktycznych, tym razem z udziałem ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Kulminacyjnym momentem były ćwiczenia z zakresu działań kontrterrorystycznych, podczas których funkcjonariusze uczestniczyli w symulacji ataku terrorystycznego w pociągu. Ich zadaniem było obezwładnienie napastnika oraz udzielenie pomocy rannym pasażerom.

Zajęcia w czwartym dniu również był sprawdzianem w warunkach bojowych. Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Toruniu, kontrterroryści doskonalili taktykę działań i udzielenia pomocy w symulacji wypadku autobusowego, spowodowanego zamierzonym atakiem. Dzięki wsparciu uczniów klasy mundurowej z Bydgoskich Zakładów Doskonalenia Zawodowego, wcielających się w rolę poszkodowanych oraz technicznej pomocy strażaków, możliwe było realistyczne odtworzenie warunków akcji ratunkowej.

Ostatniego dnia uczestnicy podsumowali zdobytą wiedzę, wymienili się doświadczeniami oraz omówili wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń, podkreślając ogromną wartość praktyczną szkolenia, zwłaszcza w warunkach ekstremalnych.

Regularne ćwiczenia, wymiana doświadczeń i współpraca ze służbami ratowniczymi pozwala funkcjonariuszom pododdziałów kontrterrorystycznych podnosić poziom gotowości i skuteczności działania, zapewniając bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym jaki i sobie samym.

Autor: opracowano na podstawie info SPKP

Publikacja: asp. Michał Robakowski