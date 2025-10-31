„Gdy pasja staje się sensem”. X Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej w zachodniej Galicji - Wiadomości - Policja Kujawsko-Pomorska

„Gdy pasja staje się sensem”. X Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej w zachodniej Galicji

Data publikacji 31.10.2025
Policja to ogromna formacja mundurowa, w której służy ponad 100 tysięcy policjantów. Są wśród nas ludzie z różnymi pasjami, społecznicy, wolontariusze, sportowcy czy pasjonaci rozmaitych dziedzin. Bywa tak, że społeczna działalność staje się istotną częścią naszego życia prywatnego. Tak właśnie jest w przypadku inspektora Jacka Witasa – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, dla którego zainicjowanie akcji sprzątania cmentarzy z okresu I Wojny Światowej w zachodniej Galicji, stało się istotną częścią życia w okresie ostatnich 10 lat.


W dniach 9-11 października 2025 r.  miała miejsce jubileuszowa X Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej w zachodniej Galicji. Z biegiem lat efekt prac rozpoczętych przez Koło PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji, a kontynuowanych przez wolontariuszy, szkoły, samorządy, strażaków OSP, harcerzy, opiekunów cmentarzy i partnerów zagranicznych, staje się coraz bardziej widoczny. Cmentarze, niegdyś ukryte wśród zarośli, wyłoniły się z krajobrazu, są odnawiane i stały się dostępne dla odwiedzających, a dzięki systematycznej opiece miejsca te stają się wizytówkami regionu.

Nekropolie powstały po 1915 roku, w następstwie przełamania frontu gorlickiego. Maj 1915 był kluczowym momentem walk na tym odcinku i pozostawił tysiące rozproszonych mogił. Austro-węgierski Oddział Grobów Wojennych stworzył tu spójny system ponad czterystu cmentarzy, uporządkowanych w okręgi i ponumerowanych. Pracowali przy nich architekci — m.in. Dušan Jurkovič i Hans Mayr — łącząc prostą architekturę z ukształtowaniem terenu. Tworzono je, by zapewnić godny pochówek, uporządkować rozsiane mogiły i upamiętnić poległych w jednolity, ponadnarodowy sposób.

Na tych cmentarzach spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej — wielu narodowości i wyznań: m.in. Polacy, Węgrzy, Słowacy, Czesi, Rusini/Ukraińcy i Niemcy. Od początku przyświecała tu idea równego upamiętnienia: wszyscy polegli zostali zrównani ponad dawnymi liniami frontu.

Podejmowane działania łączą szkoły, samorządy, organizacje i wzmacniają lokalną tożsamość. Nasza akcja służy utrzymaniu porządku i dostępności tych miejsc, jest lekcją żywej historii. Warto o nie dbać, gdyż są one symbolem czasu, w którym szacunek do poległych jest ponadnarodowy.

Łącznie pracami porządkowymi objęto 102 cmentarze wojenne. Patronat honorowy nad tą szczytną, społeczną inicjatywą objęli Ambasador Republiki Słowackiej w RP Andrea Elscheková Matisová, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Wojewoda Podkarpacka Teresa Kubas-Hul, Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie Holger Mahnicke, Konsul Generalny Austrii w Krakowie mgr Martin Gärtner. 

W czwartek 9 października 2025 r. prace porządkowe już tradycyjnie rozpoczęły się na cmentarzu nr 123 Łużna-Pustki, gdzie przedstawiciele Koła PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji wraz z delegacją z Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie i burmistrzami komitatu Szabolcs-Szatmar-Bereg oraz wspierającymi służbami mundurowymi, szkołami, harcerzami, druhami OSP, oraz pracownikami gminy (łącznie około 100 osób) układali kliniec na alejkach cmentarza, kosili trawę i grabili liście. Na zakończenie prac Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa, w asyście delegacji pracujących tego dnia na cmentarzu przedstawicieli polskich formacji mundurowych oraz młodzieży, złożył wieniec pod pomnikiem ku pamięci węgierskich bohaterów poległych w czasie I wojny światowej, znajdującym się właśnie na nekropolii na wzgórzu Pustki. Wieniec złożyli również przedstawiciele Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie.  

Akcję w sobotę zakończyło spotkanie podsumowujące, które odbyło się w Pensjonacie „Na Wzgórzu” w Zdyni. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, wśród których byli Martin Cimerman Zastępca Ambasadora Republiki Słowacji, dr Tibor Gerencsér Konsul Generalny Węgier w Krakowie, mgr Martin Gärtner Konsul Generalny Austrii w Krakowie, P. Géza Kovács Dyrektor Departamentu ds. Opieki nad Miejscami Pamięci i Kultu Bohaterów Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, reprezentanci Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, osoby reprezentujące administrację rządową, samorządową oraz opiekunowie cmentarzy i pasjonaci historii. Uczniowie z ZSCKR w Bystrej uświetnili spotkanie swoim śpiewem. Tradycyjnie podczas podsumowania insp. Jacek Witas przedstawił prezentację multimedialną przedstawiająca prace na cmentarzach prowadzone podczas ostatnich 10 lat akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Po prezentacjach głos zabrali Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Martin Cimerman Zastępca Ambasadora Republiki Słowacji, dr Tibor Gerencsér Konsul Generalny Węgier w Krakowie, mgr Martin Gärtner Konsul Generalny Austrii w Krakowie, Pan Bogdan Jezierski Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Pamięci Ochrony i Opieki nad Cmentarzami Wojennymi. 

Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wręczyła konserwatorom zabytków  Panu Markowi Sawickiemu oraz Panu Józefowi Stecowi medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W dowód szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie w utrzymaniu i rewitalizacji nekropolii z okresu I wojny światowej w Beskidzie Niskim Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przyznał Dyplomy Honorowe PTTK dla: 
P. Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, P.  Aleksandra Gucwy, P.  Anny Hycnar, P. Romana Hyczko, P. Małgorzaty Małuch, P. Bogdana Moronia, P. Marty Piecuch, P. Dariusza Skrypaka, P. Mariusza Tarsy. 

Przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża odznaczyli Pana Romana Frodymę – przewodnika beskidzkiego i autora przewodników po galicyjskich cmentarzach wojennych za całokształt działalności na rzecz cmentarzy z I wojny światowej odznaczeniem „Großes Ehrenkreuz”.

Wszystkim odznaczonym składamy gratulacje. 

Z tego miejsca kierujemy podziękowania do burmistrzów oraz wójtów gmin, którzy włączyli się w Akcję oraz za bardzo duże zaangażowanie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Jako „Orły” pragniemy podziękować współorganizatorom i osobom zaangażowanym w Akcję, bez których nie udałoby się skoordynować wszystkich działań i przygotować spotkania podsumowującego.

Szczególne podziękowania za trud i ciężką pracę kierujemy do opiekunów cmentarzy wojennych i osób, które społecznie włączyły się w X Akcję porządkowania cmentarzy, w tym roku było to przeszło 1150 osób.

Cmentarze porządkowali między innymi policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz Komisariatu Policji w Uściu Gorlickim, żołnierze 113 Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 203 Batalionu Obrony Pogranicza w Sanoku oraz z 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Obecne były delegacje zagraniczne: przedstawiciele Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, węgierska delegacja z HIM oraz burmistrzowie komitatu Szabolcs-Szátmár-Bereg. Bardzo liczną grupę stanowili uczniowie: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej, Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach im. Kazimierza Pułaskiego, Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach oraz szkół w Tuchowie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Niepołomicach, uczniowie ZSZ w Bieczu pod opieką Anny Kubal oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Hańczowej, pracujący z Wacławem Bedusem i Weroniką Tumidajską. Wspierali ich studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie kierowani przez Annę Hycnar. Silnie obecne były jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz harcerze: druhowie OSP w Łużnej, Ropicy Górnej, Męcinie Wielkiej, Wapiennem i Lipinkach, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siary, a także harcerze z 5 Drużyny Harcerskiej „Zahartowani” w Łużnej i 15 Drużyny Starszoharcerskiej „KryLinki” z Lipinek. Prace wykonywali również pracownicy gminy Łużna i gminy Sękowa, radni i mieszkańcy Gminy Lipinki z wójtem, mieszkańcy Ropicy Górnej z sołtys oraz przedstawiciele Rady Gminy Uście Gorlickie. Wreszcie cmentarze sprzątały i odsłaniały także organizacje oraz grupy społeczne: Społeczna Grupa Operacyjna i S(poł)GO „Wirchne”, stowarzyszenie „Beskid z Jankiem”, Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”, Koło Łowieckie „Ryś”, a także krośnieńskie grupy ZKS i „RASEM” oraz grupa Dariusza Kiełtyki. Wsparcia udzielili też gospodarze i pasjonaci lokalnej historii, m.in. pan Roman z Ożennej oraz pan Aleksander Gucwa. 
 

Autor: Koło PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

  • Na pierwszym planie widać wysoką drewnianą wieżę-kaplicę cmentarza, a przed nią rzędy zadbanych, jednakowych krzyży. Cały teren jest wykoszony i uporządkowany.
  • Żołnierz grabi kamień na stoku cmentarza, między rzędami jednakowych krzyży z metalowymi daszkami. W tle rozciąga się szeroki widok na dolinę i okoliczne miejscowości.
  • Starszy mężczyzna w ubraniu roboczym i kaloszach kosi trawę podkaszarką na stromym zboczu. W tle widać kolejnych wolontariuszy wykonujących podobne prace wśród cmentarnych krzyży.
  • Mężczyzna w mundurze wojskowym stoi na trawie przy lesie, pchając taczkę wypełnioną drobnym kamieniem. Obok niego leży duża hałda kruszywa, a w tle widać gęste drzewa – to miejsce prac porządkowych na cmentarzu.
  • Kobieta w polskim mundurze wojskowym ładuje szpadlem kamień z dużego stosu do taczki. Za nią znajduje się charakterystyczny drewniano-kamienny obiekt cmentarny na zboczu i zielona łąka.
  • Uśmiechnięta kobieta i mężczyzna siedzą na trawie w czasie przerwy, trzymając narzędzia ogrodnicze. Za nimi inni uczestnicy akcji nadal porządkują teren na wzniesieniu.
  • Panoramiczny kadr pokazuje duży, tarasowy cmentarz wojenny na stoku z licznymi krzyżami i pomnikami. U podnóża stoją pojazdy i sprzęt, a wokół rozciąga się jesienny krajobraz oraz drzewa.
  • Kilku wolontariuszy porządkuje teren między krzyżami przy użyciu grabi i łopat na pochyłym cmentarzu. W tle widać ogrodzenie i zabudowania w dolinie, co pokazuje bliskość wsi.
  • Grupa uczestników akcji stoi przy dużym drewnianym krzyżu i słucha przemówienia osoby prowadzącej. Za nimi rozpościera się rozległy widok na pola, domy i wzgórza.
  • Duża, wielopokoleniowa grupa wolontariuszy, harcerzy i żołnierzy pozuje do wspólnej fotografii przed cmentarną kaplicą. W tle widać rzędy odnowionych krzyży i pomnik z elementami w barwach polskich i węgierskich.
  • Dwie harcerki w mundurach składają kwiaty i znicz u stóp kamiennego pomnika, a wokół nich stoi grupa uczestników z Polski i Węgier. To moment symbolicznego upamiętnienia poległych żołnierzy.
  • Kilku mężczyzn i kobiet pracuje na stromym cmentarzu wojennym, wysypując kamień z taczek i rozgarniając go grabiami między rzędami krzyży. To zbiorowa akcja porządkowa prowadzona na pochyłym terenie pod lasem.
  • Dwaj mężczyźni stoją na zboczu cmentarza wojennego i obserwują teren porządkowany podczas akcji. W tle widać rzędy odnowionych krzyży oraz osobę filmującą przebieg wydarzenia.
  • Grupa młodych harcerzy niesie duży niebieski brezent wypełniony gałęziami i liśćmi, wchodząc po stromym stoku cmentarza. W tle rozciąga się panorama okolicznych wsi i pól.
  • Mężczyzna w czarnej kamizelce rozprowadza grabkami świeżo wysypany kamień na ścieżce cmentarza, za nim widać rzędy krzyży i widok na dolinę. Obok pracują inni wolontariusze z łopatami.
  • Na dużej, zielonej polanie cmentarnej kilku mężczyzn kosi wysoką trawę podkaszarkami między kamiennymi nagrobkami. W tle stoi wysoki krzyż i otaczający cmentarz drewniany płot.
  • Wolontariusze w roboczych ubraniach koszą trawę na dawnym cmentarzu wojennym, poruszając się rzędami między małymi nagrobkami. Za nimi widać ogrodzenie i gęste drzewa tworzące tło miejsca.
  • Szeroki kadr na znany cmentarz wojenny z dwiema wysokimi kamiennymi wieżami stojącymi na wprost wejścia. Na uporządkowanym terenie między grobami pracuje kilka osób, co podkreśla skalę nekropolii.
  • Trzy osoby grabią świeżo skoszoną trawę między rzędami pojedynczych grobów z metalowymi krzyżami. Pogoda jest pochmurna, a za nimi widać kamienne ogrodzenie i zaparkowany samochód.
  • Uśmiechnięta kobieta i mężczyzna stoją obok siebie na cmentarzu w trakcie prac, trzymając drewniane trzonki narzędzi. Mają rękawice robocze i są ubrani ciepło, co świadczy o pracy w chłodniejszy dzień.
  • Młoda kobieta w ciemnym stroju, czapce i rękawicach stoi z grabiami na uporządkowanym cmentarzu. Za nią widać kamienne nagrobki i metalowe ogrodzenie, a w tle samochody i zabudowania.
  • Dwóch mężczyzn w odzieży roboczej kosi trawę podkaszarkami wokół kamiennych nagrobków i murków cmentarza. Teren jest zielony, wilgotny i otoczony niskim kamiennym ogrodzeniem.
  • Grupa żołnierzy i cywilów porządkuje alejkę cmentarza w mieście, zamiatając liście i grabiąc trawę wzdłuż muru. W tle widać zabudowę miejscowości oraz uczniów biorących udział w akcji.
  • Kilka osób rozmawia na dziedzińcu cmentarza, część w kurtkach przeciwdeszczowych i z narzędziami do sprzątania. W tle widać żołnierza w mundurze oraz ścianę ogrodzenia pokrytą jesiennymi liśćmi.
  • Dwóch żołnierzy w polskich mundurach zbiera liście i resztki roślin do czarnego worka podczas prac porządkowych. Obok nich leży pomarańczowe grabie, a w tle widać ogrodzenie cmentarza.
  • Dwóch mężczyzn w ciemnych, sportowych kurtkach stoi przy jasnym betonowym murze i rozmawia. Po lewej stronie mężczyzna z krótkimi, siwiejącymi włosami i długą siwą brodą, ma turkusowy kaptur bluzy wyciągnięty spod kurtki. Po prawej mężczyzna w ciemnej kurtce z panelami na ramionach, ręce ma skrzyżowane na piersi, słucha rozmówcy.
  • Dwóch wolontariuszy porządkuje cmentarz prawosławny z czarnymi, metalowymi krzyżami o podwójnym ramieniu. Teren jest wykoszony, a za ogrodzeniem widać zabudowania wsi.
  • Młody chłopak w czarnej kurtce przeciwdeszczowej z kapturem założonym na głowę kuca przy kamiennym ogrodzeniu. Ma na sobie jasnoszare spodnie moro i czarne rękawiczki. Uśmiecha się w stronę aparatu i unosi kciuk w geście „ok”. Za nim widać drewniany płot z pionowych szczebli oraz jesienne liście na ziemi.
  • Kobieta w czarnej, pikowanej kurtce z kapturem pochyla się przy starym, drewnianym ogrodzeniu i czyści jego dolną część. W prawej ręce trzyma narzędzie (szpachelkę/skrobak) w zielonej rękawiczce roboczej. Deski ogrodzenia są spatynowane, z odpryskami farby. Na ziemi leży warstwa mokrych, kolorowych liści. W tle, między szczeblami płotu, widać inne osoby pracujące.
  • Szeroki plan leśnego cmentarza wojennego. Na środku dominuje wysoki, drewniany, stożkowy pomnik z krzyżem na szczycie, z przodu wejście z daszkiem, całość otoczona długim, ciemnym, drewnianym ogrodzeniem. Wokół gęsty, jesienny las z wysokimi drzewami. Przestrzeń przed cmentarzem jest oczyszczona, widać trawiasty, wilgotny teren.
  • Uporządkowany cmentarz wojenny z regularnym układem kwater. Na trawniku ustawione są rzędy betonowych podstaw z metalowymi krzyżami i owalnymi tabliczkami. W tle biegnie solidny kamienny mur okalający nekropolię; za murem stoją zaparkowane samochody. Po lewej stronie wyrasta rozłożyste drzewo, którego korona wychodzi ponad mur.
  • Mężczyzna w moro pokazuje do kamery sekator elektryczny, stojąc w gęstych zaroślach podczas wycinki. Za nim inni uczestnicy akcji wyrywają krzewy i oczyszczają teren.
  • Grupa młodych kobiet w czarnych strojach występuje z mikrofonami i śpiewnikami podczas części artystycznej spotkania. W tle stoją plansze z fotografiami cmentarzy wojennych.
  • Kobieta w białej marynarce przemawia do mikrofonu przy pulpicie, obok ekranu z napisem o X akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Za nią widać głośnik i zasłony sali.
  • Widok ogólny sali konferencyjnej, gdzie uczestnicy siedzą przy stołach i słuchają wystąpienia na tle dużego ekranu. Na ekranie widać tytuł wydarzenia i rok, a obok stoją roll-upy organizatorów.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Jacek Witas w galowym mundurze przemawia do mikrofonu przy pulpicie z herbem gminy. Za nim stoją plansze z fotografiami cmentarzy oraz baner PTTK „Orły”.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Jacek Witas przemawia do większej publiczności, a obok ekranu stoją dekoracyjne czerwone maki. W tle widać tablice z opisami poszczególnych cmentarzy porządkowanych w ramach akcji.
  • Zbliżenie na uczestników siedzących przy stolikach i słuchających wystąpień; widać kobietę w kraciastym żakiecie i dwóch mężczyzn po bokach. Tło jest nieostre, co podkreśla skupienie słuchaczy.
  • Mężczyzna w granatowym garniturze i z niebieskim krawatem siedzi przy stole i uważnie słucha prelegentów. W tle znajdują się pozostali goście spotkania w sali konferencyjnej.
  • Na zdjęciu siedzą obok siebie dwie młode osoby w galowych mundurach, patrzące w stronę mówiącej osoby. W tle widać plansze z fotografiami cmentarzy wojennych.
  • Cztery osoby stoją na tle ekranu z napisem „X Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej”, trzymając w dłoniach odznaczenia. To moment uhonorowania osób za pracę przy akcji.
  • Osiem osób stoi w jednym rzędzie z zielonymi teczkami w dłoniach, gotowych do odebrania podziękowań. Za nimi widać ekran z informacją o dziesiątej edycji akcji.
  • Czterech mężczyzn stoi obok siebie podczas części oficjalnej; jeden z nich w czerwonej bluzie mówi do mikrofonu i trzyma otwarte etui z odznaczeniem. Za nimi ustawiono plansze z fotografiami cmentarzy i roll-up organizatorów.
  • Mężczyzna w okularach przemawia przy mównicy z herbem „Gmina Uście Gorlickie”, trzymając mikrofon w prawej ręce. W tle stoją plansze prezentujące poszczególne cmentarze objęte akcją.
  • Kobieta w jasnej marynarce mówi do mikrofonu, gestykulując dłonią i uśmiechając się do uczestników. Za nią widać plansze z fotografiami oraz roll-up PTTK koła „Orły”.
  • Mężczyzna w okularach, w koszuli w drobną kratę, uśmiecha się i rozmawia z dwiema osobami w historycznych mundurach w kolorze szaroniebieskim. W tle stoją sztalugi z planszami i fotografiami dotyczącymi cmentarzy wojennych. Scena ma charakter kameralnej rozmowy podczas części wystawowej.
  Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.
  • Mapy poszczególnych powiatów z zaznaczonymi cmentarzami i zaangażowanymi podmiotami.

