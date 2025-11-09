Skradziony w Niemczech Volkswagen odzyskany przez radziejowskich policjantów Data publikacji 09.11.2025 Powrót Drukuj Radziejowscy mundurowi zatrzymali 35-latka, który kierował volkswagenem skradzionym w Niemczech. Kierowca posiadał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadać przed sądem.

W środę (5.11.2025), około godziny 09:00, do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadzwonił mężczyzna przebywający w Niemczech. Z jego relacji wynikało, że widzi na nawigacji GPS, jak jego skradziony pojazd marki VW Golf VII, na niemieckich numerach rejestracyjnych, porusza się po terenie Polski. Wszystko wskazywało, że najprawdopodobniej udaje się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o przemieszczającym się skradzionym pojeździe szybko trafiła do policjantów, którzy wzmożyli czujność na drogach. Do działań włączyli się także radziejowscy policjanci.

Około godziny 14:50 na ul. Targowej w Piotrkowie Kujawskim funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali opisywane auto. Kierującym okazał się być 35-latek z powiatu radziejowskiego. W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnym systemie okazało się, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyznę został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli vw na strzeżonym parkingu. Śledczy z Radziejowa przedstawili 35-latkowi zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Tam, oskarżyciel po jego przesłuchaniu zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Natomiast kwestia skradzionego pojazdu będzie wyjaśniana już przez niemieckich policjantów.

Autor: podkom. Krzysztof Lizik KPP Radziejów

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

