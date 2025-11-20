„Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” – sprzęt dla policjantów Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj (20.11) w komendzie odbyło się przekazanie nowych samochodów dla policjantów. Trzy z nich to mobilne „centra dowodzenia” w terenie, zwłaszcza w przypadku sytuacji kryzysowej. Komfort pracy przewodników, a także psów służbowych poprawi zapewne dziesięć nowych radiowozów przeznaczonych specjalnie dla nich. Oprócz tego bezzałogowe statki powietrzne. Ten nowoczesny sprzęt trafił do kujawsko-pomorskiej Policji dzięki dofinansowaniu z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, reprezentujący instytucję zarządzającą programem „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”, symbolicznie przekazał Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektorowi Marcinowi Woźniakowi, zakupiony sprzęt.

Nowe policyjne auta oraz bezzałogowe statki powietrzne – drony, to sprzęt o wartości 4 285 tys. złotych, którego zakup sfinansowano dzięki wsparciu z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” w kwocie 2 785 tys. złotych.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli Szefowie komend, Dowódca oddziału oraz policjanci jednostek, do których trafi sprzęt.

Projekt „Podniesienie możliwości współpracy służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek kujawsko-pomorskiej Policji w sprzęt specjalistyczny” to zakup trzech samochodów marki Mercedes Sprinter dla potrzeb zabezpieczenia logistycznego centrum zarządzania kryzysowego w terenie. Każdy pojazd ma zapewnione niezależne źródło zapewniające energię elektryczną (generatory prądu) oraz oświetlenie obszaru (mobilne maszty oświetleniowe). Ponadto wozy posiadają wyposażenie do zabezpieczania zdarzeń kryzysowych: mobilne centrum dowodzenia, namiot ratowniczy z nagrzewnicą i przyczepą, termowizory obserwacyjne i sprzęt informatyczny. Wozy umożliwią sprawne przemieszczanie się funkcjonariuszy oddziałów prewencji na tereny, gdzie zaistnieje sytuacja nadzwyczajna, katastrofa naturalna czy awaria techniczna. Samochód pozwala na rozwinięcie w rejonie akcji nowoczesnego, w pełni autonomicznego stanowiska dowodzenia oraz jest wyposażony w systemy łączności i wymiany informacji zapewniające efektywną współpracę różnych służb oraz komunikację ze stacjonarnymi stanowiskami kierowania. Pojazdy te będą użytkowane przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, i trafią do Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 099 438,86 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 364 635, 26 zł

W ramach projektu „Poprawa skuteczności wykorzystania psów służbowych do prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup samochodów dla kujawsko-pomorskiej Policji” zakupiono 10 samochodów marki Toyota Proace przystosowanych do przewozu dwóch funkcjonariuszy oraz dwóch psów w boksach. Zakup nowych pojazdów podniesienie jakości transportu psów służbowych wpłynie korzystnie na ich bezpieczeństwo podczas podróży, stan psychofizyczny psów jak i na czas dotarcia na miejsce zdarzenia.

Zakupione samochody przeznaczone są dla komend: w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Radziejowie, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Wąbrzeźnie oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 854 298,80 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 205 294,22 zł

Ostatni z projektów „Zakup bezzałogowych statków powietrznych dla kujawsko-pomorskiej Policji” pozwolił na zakup 8 bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Zakupione BSP wspomagać będą kujawsko-pomorskich policjantów między innymi w realizacji działań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych np. pożary lasów czy składowisk odpadów, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe, powodzie, zniszczenia po wichurach, czyli zawsze gdy przebywanie ratowników w zasięgu oddziaływania zagrożenia stanowi dla nich bezpośrednie ryzyko. BSP służyć będą do monitorowania obszarów zagrożonych wystąpieniem klęski żywiołowej lub poważnej awarii, oceny stopnia zagrożenia i zasięgu jego oddziaływania, a także poszukiwania osób znajdujących się na zagrożonym obszarze. Pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do zlokalizowania potencjalnych ofiar i ludzi oraz szybsze udzielenie niezbędnej pomocy. BSP sprawdzą się również w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na dużych obszarach, często trudnodostępnych, gdzie pokonanie przeszkód zajmie mniej czasu i jest bezpieczniejsze. Zakupione BSP trafią do: Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - 4 kpl., i po jednym dla komend w: Grudziądzu, Mogilnie, Radziejowie i Tucholi.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 331 273,35 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 215 327,68 zł.



