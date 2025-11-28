Narkotyki przejęte przez kryminalnych Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 16 milionów złotych. Do aresztu trafił podejrzany o ich posiadanie.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej namierzyli w Bydgoszczy garaż, który służył za magazyn narkotyków. W tym tygodniu czekali w okolicach ulicy Żmudzkiej w Bydgoszczy na mężczyznę, który został zatrzymany. Po wejściu do jego wnętrza garażu policjanci zabezpieczyli ok. 40 kilogramów kokainy, 12 kilogramów amfetaminy, kilogram kryształu oraz marihuanę.

Zatrzymany trafił do komendy policji, a skąd do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokurator wnioskował o jego aresztowanie. Sąd zdecydował, że 39-latek pozostanie w areszcie przez najbliższe 3 miesiące.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz