Ustawka pseudokibiców udaremniona przez policjantów Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka nie dopuścili do konfrontacji pomiędzy pseudokibicami. W czasie przejazdu zamaskowani kibole zatrzymali autokary jadące na mecz do Grudziądza. Zatrzymanych zostało 5 mężczyzn.

Do zdarzenia doszło w niedzielny (30.11.2025 r.) poranek tuż przed godziną 10:00 w Jarantowicach, na drodze wojewódzkiej numer 534. Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka działali w związku z przejazdem autokarów z kibicami klubu piłkarskiego ze Skierniewic, jadącym na mecz do Grudziądza. Podjęta przez policjantów interwencja praktycznie zapobiegła bijatyce na środku ruchliwej drogi.

W trakcie przejazdu autokarów ich drogę zablokowało 5 samochodów osobowych, z których wybiegli zamaskowani pseudokibice grudziądzkiej drużyny. Mężczyźni zaczęli uderzać i kopać w autobus z kibicami ze Skierniewic. Jeden z mężczyzn wybił szybę w autobusie powodując straty w kwocie około 4 tysięcy złotych.

Do działania natychmiast przystąpili jadący tam policjanci, którzy zatrzymali 5 najbardziej agresywnych mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafiło czterech mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w wieku 33, 27, 26 i 21 lat. Wśród zatrzymanych był również 15-latek z Grudziądza.

Pojazd, którym przyjechali zatrzymani pseudokibice nie został dopuszczony do dalszego ruchu, zatrzymany został dowód rejestracyjny, a jego kierowca odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia za co grozi im nawet do 5 lat więzienia. Dziś podejrzani trafią do prokuratury.



Autor: st.asp. Krzysztof Świerczyński

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz