Ślubowanie policjantów w garnizonie kujawsko-pomorskim Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj 50 nowych policjantów złożyło ślubowanie. Słowa Roty funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

- (…) Mieszkańcy naszego województwa oczekują od policji profesjonalizmu, skuteczności, a także empatii. Wasza obecność w szeregach Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest gwarancją, że nadal możemy z pełnym zaangażowaniem dbać o bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz codzienny spokój tych, którzy nam zaufali. To właśnie Wasza służba – podejmowana każdego dnia – będzie realną odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Korzystając z okazji składam szczególne, płynące z głębi serca podziękowania rodzinom i bliskim naszych nowych funkcjonariuszy. To Państwo byli pierwszymi przewodnikami w ich życiu – to w Waszych domach uczyli się szacunku, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Dzięki Waszej trosce, wsparciu i wychowaniu w duchu patriotyzmu dziś mogą z dumą stanąć w policyjnym szyku, gotowi nieść pomoc i chronić innych (…).

Tymi słowami do nowoprzyjętych do służby policjantów zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński.

Na uroczystości obecni byli miedzy innymi: Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, Ksiądz Infuat Stanisław Kotowski Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także kadra kierownicza kujawsko-pomorskiej policji i rodziny oraz bliscy składających ślubowanie policjantów.

Pięćdziesięciu nowych policjantów, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego, gdzie dbać będą o bezpieczeństwo mieszkańców region.