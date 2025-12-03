„Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego” – porozumienie podpisane
20 listopada 2025 r. podpisane zostało Porozumienie nr UM_WR.431.3.361.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego". Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie sprawnego współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 112 oraz innymi służbami ratunkowymi np. strażą pożarną w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych poprzez zapewnienie skutecznej łączność telefonicznej i radiowej.
20 listopada 2025 r. podpisane zostało Porozumienie nr UM_WR.431.3.361.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego” nr FEKP.02.08-IZ.00-0066/25, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Celu szczegółowego 2 (iv.) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 547 348,00 złotych, a maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 2 165 245,80 złotych.
Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie sprawnego współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 112 oraz innymi służbami ratunkowymi np. Strażą Pożarną w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych poprzez zapewnienie skutecznej łączność telefonicznej i radiowej.
Przedmiotem projektu jest modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek policji i obejmuje:
- zakup i instalację 92 konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania,
- zakup i instalację 42 rejestratorów wraz z oprogramowaniem.
Z rezultatów projektu skorzysta nie tylko policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ale również wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i osoby odwiedzające region. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie łączności telefonicznej i radiowej bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości pracy dyspozytorów oraz zwiększenie efektywności współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującym numer alarmowy 112, a także podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jednostkami policji.
Zakup konsoli dyspozytorskich zapewni:
- sprawne i niezawodne przekazywanie informacji pomiędzy dyspozytorami co skróci czas reakcji na zgłoszenia,
- poprawę koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych,
- wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa, poprzez zapewnienie szybszej, skuteczniejszej i lepiej skoordynowanej pomocy.
Dzięki zainstalowaniu nowoczesnych urządzeń rejestrujących możliwe będzie:
- dokładne dokumentowanie prowadzonych rozmów alarmowych i operacyjnych, co pozwoli na ich późniejszą analizę, ocenę i wykorzystanie w procesach dowodowych oraz szkoleniowych,
- zapewnienie pełnej transparentności oraz kontroli jakości obsługi zgłoszeń, co w sposób bezpośredni przełoży się na podnoszenie standardów pracy dyspozytorów,
- usprawnienie procesu koordynacji działań, poprzez możliwość odtworzenia i weryfikacji przebiegu komunikacji
- minimalizacja ryzyka błędów ludzkich, dzięki możliwości bieżącego monitorowania i analizy przekazywanych informacji.
Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany w 44 jednostkach policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Trafi do następujących jednostek:
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,
- Komenda Miejska Policji Bydgoszcz i jednostki podległe: Komisariat Policji Fordon, Komisariat Policji Wyżyny, Komisariat Policji Błonie, Komisariat Policji Śródmieście, Komisariat Policji Szwederowo, Komisariat Policji w Koronowie,
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu,
- Komenda Miejska Policji w Toruniu i jednostki podległe: Komisariat Policji w Chełmży, Komisariat Policji Śródmieście, Komisariat Policji Rubinkowo, Komisariat Policji Podgórz, Komisariat Policji w Dobrzejewicach, Komisariat Policji w Lubiczu,
- Komenda Miejska Policji we Włocławku,
- Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim i podległy jej Komisariat Policji w Ciechocinku,
- Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy,
- Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie,
- Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu,
- Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu i jednostki podległe: Komisariat Policji w Kruszwicy, Komisariat Policji w Janikowie, Komisariat Policji w Gniewkowie
- Komenda Powiatowa Policji w Lipnie,
- Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie i podległy jej Komisariat Policji w Strzelnie,
- Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią i jednostki podległe: Komisariat Policji w Mroczy, Komisariat Policji w Szubinie, Komisariat Policji w Kcyni,
- Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Rypinie,
- Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim,
- Komenda Powiatowa Policji w Świeciu nad Wisłą i podległy jej Komisariat Policji w Nowem
- Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
- Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie,
- Komenda Powiatowa Policji w Żninie i jednostki podległe: Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim, Komisariat Policji w Barcinie,
- Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.
Realizacja projektu rozpocznie się w 2026 r., a cały zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie zainstalowany do 30.06. 2027 r.
