„Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego” – porozumienie podpisane Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj 20 listopada 2025 r. podpisane zostało Porozumienie nr UM_WR.431.3.361.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego”. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie sprawnego współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 112 oraz innymi służbami ratunkowymi np. strażą pożarną w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych poprzez zapewnienie skutecznej łączność telefonicznej i radiowej.

„Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego” – porozumienie podpisane

20 listopada 2025 r. podpisane zostało Porozumienie nr UM_WR.431.3.361.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego” nr FEKP.02.08-IZ.00-0066/25, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Celu szczegółowego 2 (iv.) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 547 348,00 złotych, a maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 2 165 245,80 złotych.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie sprawnego współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 112 oraz innymi służbami ratunkowymi np. Strażą Pożarną w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych poprzez zapewnienie skutecznej łączność telefonicznej i radiowej.

Przedmiotem projektu jest modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek policji i obejmuje:

zakup i instalację 92 konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania,

zakup i instalację 42 rejestratorów wraz z oprogramowaniem.

Z rezultatów projektu skorzysta nie tylko policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ale również wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i osoby odwiedzające region. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie łączności telefonicznej i radiowej bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości pracy dyspozytorów oraz zwiększenie efektywności współdziałania z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującym numer alarmowy 112, a także podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jednostkami policji.

Zakup konsoli dyspozytorskich zapewni:

sprawne i niezawodne przekazywanie informacji pomiędzy dyspozytorami co skróci czas reakcji na zgłoszenia,

poprawę koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych,

wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa, poprzez zapewnienie szybszej, skuteczniejszej i lepiej skoordynowanej pomocy.

Dzięki zainstalowaniu nowoczesnych urządzeń rejestrujących możliwe będzie:

dokładne dokumentowanie prowadzonych rozmów alarmowych i operacyjnych, co pozwoli na ich późniejszą analizę, ocenę i wykorzystanie w procesach dowodowych oraz szkoleniowych,

zapewnienie pełnej transparentności oraz kontroli jakości obsługi zgłoszeń, co w sposób bezpośredni przełoży się na podnoszenie standardów pracy dyspozytorów,

usprawnienie procesu koordynacji działań, poprzez możliwość odtworzenia i weryfikacji przebiegu komunikacji

minimalizacja ryzyka błędów ludzkich, dzięki możliwości bieżącego monitorowania i analizy przekazywanych informacji.

Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany w 44 jednostkach policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Trafi do następujących jednostek:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,

Komenda Miejska Policji Bydgoszcz i jednostki podległe: Komisariat Policji Fordon, Komisariat Policji Wyżyny, Komisariat Policji Błonie, Komisariat Policji Śródmieście, Komisariat Policji Szwederowo, Komisariat Policji w Koronowie,

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu,

Komenda Miejska Policji w Toruniu i jednostki podległe: Komisariat Policji w Chełmży, Komisariat Policji Śródmieście, Komisariat Policji Rubinkowo, Komisariat Policji Podgórz, Komisariat Policji w Dobrzejewicach, Komisariat Policji w Lubiczu,

Komenda Miejska Policji we Włocławku,

Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim i podległy jej Komisariat Policji w Ciechocinku,

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy,

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie,

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu,

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu i jednostki podległe: Komisariat Policji w Kruszwicy, Komisariat Policji w Janikowie, Komisariat Policji w Gniewkowie

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie,

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie i podległy jej Komisariat Policji w Strzelnie,

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią i jednostki podległe: Komisariat Policji w Mroczy, Komisariat Policji w Szubinie, Komisariat Policji w Kcyni,

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie,

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie,

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim,

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu nad Wisłą i podległy jej Komisariat Policji w Nowem

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,

Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie,

Komenda Powiatowa Policji w Żninie i jednostki podległe: Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim, Komisariat Policji w Barcinie,

Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Realizacja projektu rozpocznie się w 2026 r., a cały zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie zainstalowany do 30.06. 2027 r.

#FunduszeEuropejskie