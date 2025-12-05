Świąteczny konwój w asyście policjantów i strażaków Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Święty Mikołaj w asyście policjantów, strażaków oraz oczywiście maskotek Polfina, Serca Caritasu i Żarka odwiedził dzieciaki hospitalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy. Te nietypowe odwiedziny organizowane są wspólnie już od kilku lat. Każdego roku spotykają się z ogromną radością dzieciaków wywołując uśmiech na ich twarzach pomimo okoliczności, w jakich się znalazły. I o to właśnie chodzi!!!

W ramach akcji "Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem" organizowanej przez Caritas Diecezji Bydgoskiej i Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy wspólnie z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą nr 3 w Bydgoszczy, odbył się wczoraj (4.12.25) niecodzienny przejazd Świętego Mikołaja ulicami Bydgoszczy.

Już po raz ósmy świąteczny konwój przybył do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy. W tym roku Św. Mikołaj przyjechał w asyście policyjnego radiowozu oraz wozów bojowych straży pożarnej.

Na miejscu Święty Mikołaj w towarzystwie strażaków, policjantów i oczywiście Polfina, Serca Caritasu i Żarka odwiedzili wszystkie dzieci hospitalizowane, którym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Te niecodzienne odwiedziny oraz świąteczne upominki rozdawane przez Świętego Mikołaja oraz Jego przyjaciół wywołały na twarzach małych pacjentów i ich rodziców uśmiechy radości. I o to właśnie chodziło!!!

Autor: nadkom. Adam Kumkowski

Publikacja: asp. Michał Robakowski