21 litrów nadziei. Wyjątkowa świąteczna zbiórka krwi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Data publikacji 12.12.2025 Ostatnia w tym roku zbiórka krwi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miała wyjątkowy, świąteczny charakter. Policjanci, pracownicy cywilni oraz mieszkańcy miasta po raz kolejny pokazali, jak wielkie mają serca, oddając krew wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Choć każda akcja jest ważna, ta była szczególna – nie tylko dlatego, że zamykała rok, ale również dzięki niezwykłej atmosferze, jaka towarzyszyła wydarzeniu.

Wczoraj (11.12.25), od samego rana, na placu przy ulicy Poniatowskiego, na śmiałków, chcących podzielić się z innymi tym co najcenniejsze - krwią, czekał wyjątkowy gość – Mikołaj, który witał każdego z uśmiechem i wręczał świąteczne upominki. Ten drobny gest sprawił, że na twarzach wielu osób pojawiło się wzruszenie, a sama akcja nabrała niezwykle ciepłego, rodzinnego charakteru, przypominając, co w tym przedświątecznym okresie jest najważniejsze – czynienie dobra.

Tegoroczna, finałowa zbiórka okazała się rekordowa. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników zebrano 21,150 litrów krwi, ratując zdrowie i życie osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. To wynik, napawający dumą i wzruszeniem, bo za każdą kroplą krwi stoi człowiek – ktoś, kto podjął świadomą decyzję, by pomóc drugiemu.

Podsumowując cały rok, krwiodawcy związani z KWP w Bydgoszczy oddali łącznie ponad 79,600 litrów krwi. To niezwykłe osiągnięcie, które pokazuje, jak wielką empatią i odpowiedzialnością wykazuje się policyjna społeczność oraz wszyscy sympatycy akcji.

Z całego serca dziękujemy każdej osobie, biorącej udział w zbiórce oraz wszystkim, wspierającym akcje krwiodawstwa przez cały rok. Wasza obecność, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy tworzą coś znacznie większego niż statystyki – tworzą prawdziwą wspólnotę ludzi o wielkich sercach.

Życzymy Wam pięknych, spokojnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Wam tyle dobra, ile Wy dajecie innym – każdego dnia.

Autor: podkom. Bartosz Wiese

Publikacja: Kamila Ogonowska