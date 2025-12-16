Wigilijne spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się wczoraj spotkanie wigilijne. Zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Jakuba Gorczyńskiego przyjęli przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z kujawsko-pomorską policją. Uroczystość uświetnił koncert studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Kadra garnizonu kujawsko-pomorskiej Policji oraz zaproszeni goście licznie zgromadzili się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na wigilijnym spotkaniu, które rozpoczął krótki koncert kolęd w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz dobiegający końca kolejny rok, to czas refleksji, pojednania i wdzięczności. To doskonała okazja do podsumowań, ale także wyrażenia uznania za codzienną służbę.

Jako pierwszy, podczas wigilijnego spotkania, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który podziękował obecnym na sali za pracę w roku 2025 oraz życzył spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.

Podczas świątecznego spotkania do policjantów zwrócił się także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel.

Wigilijnym symbolem zgody i pojednania jest dzielenie się opłatkiem. Ten wzruszający moment, podczas którego krótką modlitwę odmówił Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, był elementem kończącym świąteczne spotkanie.

Zanim odbyło się wigilijne spotkanie, Szefowie komend miejskich i powiatowych Policji oraz naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej uczestniczyli w krótkiej naradzie z udziałem Kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji, na czele z inspektorem Jakubem Gorczyńskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. W jej trakcie omówiono najważniejsze zadania, jakie stoją przed policjantami na najbliższe miesiące oraz doprecyzowano oczekiwania wobec funkcjonariuszy w związku z ogólnokrajową operacją TOR, której celem jest przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz ochrona bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.