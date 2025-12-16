Handlarz narkotykami zatrzymany i aresztowany
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Bydgoszczy.
W wyniku zgromadzonego materiału dowodowego w czwartek (11.12.2025 r.) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali, wytypowanego wcześniej, mieszkańca Bydgoszczy, pod zarzutem udziału, w okresie od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r., w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci tzw. kryształu (3-CMC).
Jak ustalono, wprowadził on do obrotu, w czasie jednego roku łącznie około 38 kilogramów narkotyków.
W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 48-latka ujawniono m.in.: niespełna 3 kilogramy kryształu, ponad 100 gramów substancji psychotropowej w postaci proszku, ponad 200 tabletek extasy oraz kilkadziesiąt tzw. skrętów z zawartością suszu.
Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszał zarzut udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków tj. o przestępstwo kwalifikowane z art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.
Przestępstwa te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na grożącą surową karę, a także wynikającą z postawy podejrzanego obawę matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wniosek został przez sąd rozstrzygnięty decyzją o aresztowaniu.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Opracowano na podst. komunikatu P. Agnieszki Adamskiej-Okońskiej
Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski
