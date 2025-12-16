Handlarz narkotykami zatrzymany i aresztowany Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Bydgoszczy.

W wyniku zgromadzonego materiału dowodowego w czwartek (11.12.2025 r.) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali, wytypowanego wcześniej, mieszkańca Bydgoszczy, pod zarzutem udziału, w okresie od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r., w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci tzw. kryształu (3-CMC).

Jak ustalono, wprowadził on do obrotu, w czasie jednego roku łącznie około 38 kilogramów narkotyków.



W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 48-latka ujawniono m.in.: niespełna 3 kilogramy kryształu, ponad 100 gramów substancji psychotropowej w postaci proszku, ponad 200 tabletek extasy oraz kilkadziesiąt tzw. skrętów z zawartością suszu.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszał zarzut udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków tj. o przestępstwo kwalifikowane z art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

Przestępstwa te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na grożącą surową karę, a także wynikającą z postawy podejrzanego obawę matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wniosek został przez sąd rozstrzygnięty decyzją o aresztowaniu.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.



Opracowano na podst. komunikatu P. Agnieszki Adamskiej-Okońskiej

Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski