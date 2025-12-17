Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza także dla policji Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Umowy o finansowanie projektów łącznej wartości 142 mln złotych odebrali we wtorek (16.12.2025 r.) w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP). Wśród zaproszonych gości obecny był inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Tym razem pieniądze z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczone zostaną m.in. na przedsięwzięcia inwestycyjne szpitali, budowę sieci dedykowanych biznesowi ośrodków badawczo-wdrożeniowych, podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i modernizację energetyczną, a także na bezpieczeństwo.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, a także Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński.

– W naszym programie regionalnym kończymy rok mocnym akcentem, kwota rozdysponowanego właśnie wsparcia jest imponująca. Jesteśmy też zadowoleni z tempa wdrażania FEdKP. Mamy blisko 900 podpisanych umów o finansowanie, co oznacza realizację tyluż projektów bardzo potrzebnych regionalnej wspólnocie i wspólnotom lokalnym. Kontraktacja w programie wynosi 60 proc., co oznacza zaangażowanie 4 mld 600 mln złotych. Co ważne, certyfikacja, czyli nasze rozliczenia z Komisją Europejską, przekroczyła 12,5 proc., co oznacza, że nie grozi nam karne obcięcie środków – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wśród beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza znalazła się także kujawsko-pomorska Policja, którą reprezentował podczas spotkania inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy będzie realizowała dwa projekty na rzecz popracy bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Pierwszy projekt obejmuje zakup 5 aut z wyposażeniem do likwidacji skutków powodzi i pożarów, 2 jednostek pływających i 3 quadów z przyczepami dla jednostek Policji w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku. Samochody będą wykorzystywane w trakcie działań Policji przy likwidacji zagrożeń wynikających ze skutków zdarzeń niepożądanych, klęsk żywiołowych oraz dla zabezpieczenia potrzeb wsparcia działań ratowniczych jednostek kujawsko-pomorskiej Policji. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 407 820,00 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 896 647,00 zł.

Przedmiotem drugiego jest także modernizacja sprzętu zintegrowanej łączności radiowej i przewodowej stanowisk kierowania jednostek szczebla KWP/KMP/KPP/KP i obejmuje: zakup i instalację 92 konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania; zakup i instalację 42 rejestratorów wraz z oprogramowaniem. Z rezultatów projektu skorzysta nie tylko Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ale również wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i osoby odwiedzające region. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 547 348,00 zł a maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 2 165 245,80 zł.

