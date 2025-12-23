Nowe radiowozy dla toruńskiej policji. Ale nie tylko… Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj (23.12.2025 r.) w Toruniu odbyła się zbiórka, podczas której przekazane zostały nowe, policyjne radiowozy. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszcz inspektor Jakub Groczyński, z udziałem samorządowców, na czele z Prezydentem Torunia Panem Pawłem Gulewskim, uroczyście przekazali kluczyki policjantom. Auta zakupiono dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Toruń. Do policjantów trafił także sprzęt zakup, którego sfinansowano dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Na uroczystość przekazania 8 radiowozów: 4 - oznakowanych skoda octavia, 2 - nieoznakowanych seat leon oraz 2 furgonów patrolowych renault trafik, przybyli m.in. Pan Paweł Gulewski Prezydenta Miasta Torunia, Pan Łukasz Walkusz Przewodniczący Rady Miasta Torunia, Pan Marek Smoczyk Sekretarz Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Tomasz Grendzicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a także przedstawiciele kadry kierowniczej toruńskiej policji, na czele z Komendantem Miejskim Policji w Toruniu inspektorem Witoldem Makiewiczem.

Wartość całkowita zakupionych radiowozów wynosi 1 639 059 złotych, z czego 819 529 złotych to kwota dofinansowania z budżetu Urzędu Miasta Torunia.

Cztery oznakowane renault trafik to siedmioosobowe furgony patrolowe, które użytkować będą policjanci z nowoutworzonej Grupy Szybkiego Reagowania. To funkcjonariusze, których zadaniem będzie podejmowanie najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych interwencji. Dodatkowe wyposażenie dla policjantów zakupiono dzięki środkom, w kwocie 250 000 złotych, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Z pieniędzy tych do policjantów trafiły m.in. celownik holograficzny do pistoletu maszynowego, okulary balistyczne, latarki taktyczne, kamizelki taktyczne, apteczki osobiste. Furgony zostały dodatkowo, nieco inaczej skonfigurowane wewnątrz. Posiadają m.in. stojaki/uchwyty na długą broń, uchwyty na pałki czy wydzielone miejsca na kaski i tarcze.

Cztery oznakowane skody octavia trafią do toruńskich komisariatów: Śródmieście, Podgórz, Rubinkowo i do wydziału ruchu drogowego. Dwa nieoznakowane seaty leon zasilą tabor Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Toruniu.

Podczas zbiórki głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, który powiedział:

- Chciałbym podziękować i na ręce Pana Prezydenta przekazać podziękowania wszystkim torunianom. Tak naprawdę wszyscy torunianie dołożyli coś, co dziś daje owoc naszej współpracy (…). Dziękuję także za zrozumienie dla idei, co do tego, że współczesne zagrożenia, którym musimy stawiać czoła, muszą mieć odpowiednią odpowiedź. Za chwilę na ulice trafią policjanci grupy szybkiego reagowania. To grupa, która powstała z policjantów, którzy zgłosili się na ochotnika, która obsługiwać będzie te najtrudniejsze interwencje (…). Współpraca z samorządem, w naszym województwie, układa się bardzo dobrze o czy świadczy dzisiejsze przekazanie radiowozów i sprzętu. Dziękuję za to.

W czasie uroczystości Pan Paweł Gulewski Prezydenta Torunia, powiedział między innymi:

- (…) To o czym chcemy dzisiaj mówić to – bezpieczeństwo. A także o tym, jak wygląda efekt współpracy Gminy Miasta Toruń z komendą miejska i wojewódzką policji. Ten efekt jest imponujący. To grupa szybkiego reagowania, ale także radiowozy do służby patrolowej. (…) Grupa to innowacyjne podejście do bezpieczeństwa, nie wszystkie miasta w Polsce mają takie grupy. Te wielomilionowe potoki turystów, które przyjeżdżają do Torunia, wymagają specyficznego podejścia. Za to dziękuję (…).

Na zakończenie zgromadzeni, na placu przed komisariatem Toruń-Podgórz, mogli z bliska objejrzeć nowe radiowozy, zajrzeć do każdego z nich i zobaczyć także wyposażenie policjantów Grupy Szybkiego Reagowania.

Od początku 2025 roku tabor kujawsko-pomorskiej policji zwiększył się o 106 nowych radiowozów, zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych, które trafiły do komend policji w regionie, w wielu przypadkach, dzięki dofinansowaniu samorządów.