Ponad 30 kg narkotyków przejętych przez policjantów z Nakła Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy w Nakle nad Notecią zatrzymali 42-letniego mieszkańca Kcyni, który posiadał ponad 30 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Podejrzanemu, z racji tego, że jest recydywistą, grozi kara do 18 lat więzienia.

Kryminalni z Nakła nad Notecią od pewnego czasu pracowali nad sprawą dotyczącą przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z mieszkańców Kcyni może posiadać znaczne ilości środków odurzających.

Skrupulatnie zbierane informacje potwierdziły się w poniedziałek (5.01.2026 r.), kiedy to na terenie Kcyni policjanci zatrzymali 42-latka.

W trakcie przeszukania samochodu, którym poruszał się mężczyzna oraz altany na działce w Kcyni kryminalni, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, znaleźli, ukryte między innymi w ziemiance, kilkadziesiąt kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Policjanci wstępnie sprawdzili narkotesterem zabezpieczone substancje. Testy potwierdziły, że są to narkotyki: ponad 21 kg „kryształu” 3CMC, 7,5 kg marihuany oraz ponad 2 kg amfetaminy.

Całkowita waga zabezpieczonych środków to ponad 31 kilogramów. Jak wynika z szacunków kryminalnych, można było z nich przygotować tysiące porcji narkotyków o czarnorynkowej wartości około 700 tysięcy złotych.

42-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu czyli handlu. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo, najbliższe 3 miesiące pozostanie tymczasowo w areszcie.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 18 lat więzienia, ponieważ działał on w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.

Autor: mł. asp. Kamil Smoliński

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski