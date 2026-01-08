Pierwsze w 2026 roku ślubowanie policjantów w kujawsko-pomorskiem Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Pięćdziesięciu czterech nowych policjantów złożyło, pierwsze w 2026 roku, ślubowanie. Słowa Roty funkcjonariusze wypowiedzieli powtarzając je za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. W trakcie uroczystej zbiórki, w ramach kampanii INTERPOLU „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach – Remembering Fallen Officers”, uczczono pamięć poległych policjantów. Pożegnaliśmy także odchodzących ze służby funkcjonariuszy.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."



Wypowiedziane przez policjantów słowa roty ślubowania wybrzmiały w Sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński zwrócił się do nowych oraz awansowanych funkcjonariuszy następującymi słowami:

- Dzisiejsza uroczystość to pierwsze w tym roku ślubowanie nowych funkcjonariuszy Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim, a zarazem moment, w którym w szeregi Policji wstąpili ludzie gotowi podjąć służbę na rzecz bezpieczeństwa Państwa i obywateli. (…) Wypowiadając dziś rotę ślubowania, także wy potwierdziliście swoją gotowość do pełnienia służby, która stanowi jeden z filarów prawidłowego funkcjonowania Państwa. Policja odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu porządku publicznego, ochronie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, bez którego nie jest możliwy stabilny rozwój lokalnych wspólnot i całego państwa. Decydując się na wstąpienie do Policji, podjęliście bardzo odpowiedzialną decyzję. Wybraliście drogę wymagającą odwagi, dyscypliny, poświęcenia i gotowości do służby drugiemu człowiekowi (…).

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling, który powiedział:

- (…) Drogie policjantki i policjanci. Zamiast wygodnego, bezpiecznego życia wybraliście służbę dla drugiego człowieka. (…) Służba w Policji nie jest zwykłą pracą. To zobowiązanie, które przyjmujecie dla innych, dla bezpieczeństwa obywateli naszej Ojczyzny. Pełnicie tę służbę z honorem, z godnością. Mundur, który założyliście nie jest tylko tkaniną. Jest symbolem! Symbolem bezpieczeństwa. (…) Pamiętajcie zawsze o tym, że pełniąc służbę, tą codzienną, jesteście oczekiwani w Waszych domach. Wasi najbliżsi będę pełnić służbę razem z Wami, nie fizycznie, ale w myślach. Dlatego zawsze o tym pamiętajcie, pamiętając o własnym bezpieczeństwie.

Podczas uroczystości ślubowania, w związku z kampanią INTERPOLU „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach – Remembering Fallen Officers”, w którą włączyli się także kujawsko-pomorscy policjanci, uczczono pamięć po poległych funkcjonariuszach. Kapelan Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski odmówił wraz ze zgromadzonymi, w Ich intencji krótką modlitwę, a obecni na uroczystości mieli do munduru przypięte niebieskie wstążki, oficjalny symbol kampanii.

Pięćdziesięciu czterech nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: 36 do Bydgoszczy, 5 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po 3 do: Inowrocławia i Nakła i po 1 do: KWP w Bydgoszczy, Aleksandrowa, Chełmna, Świecia, Żnina oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Ślubowanie poprzedziła nie mniej ważna i podniosła uroczystość, która w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zgromadziła wiele osób.

Podczas zbiórki pożegnaliśmy policjantów, odchodzących po wielu latach służby na emeryturę, którzy ostatnio zajmowali stanowiska kierownicze. Z mundurem pożegnali się: inspektor Radosław Tuszyński Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim, młodszy inspektor Sylwia Malinowska Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, młodszy inspektor Tomasz Niedzielski Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz nadkomisarz Grzegorz Dunajski Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Długo brzmiały owacje i słowa podziękowania dla naszej Koleżanki i Kolegów, którzy jednogłośnie deklarowali, że ich serca pozostaną „niebieskie”. Żegnając Ich mówimy: DO ZOBACZENIA!!!