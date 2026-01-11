Cenne pamiątki historyczne wzbogaciły Izbę Pamięci KWP w Bydgoszczy Data publikacji 11.01.2026 Powrót Drukuj Izba Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wzbogaciła się o unikatowe eksponaty związane z historią Policji Państwowej. Ich darczyńcą jest podinsp. w stanie spoczynku Piotr Fiałkowski znany z wieloletniej działalności kolekcjonerskiej i edukacyjnej, ukierunkowanej na zachowanie pamięci o tradycjach policyjnych. Były już funkcjonariusz, we współpracy z jednostkami policyjnymi i instytucjami kultury, wielokrotnie organizował wystawy, spotkania historyczne oraz inicjatywy popularyzujące dzieje Policji.

Uroczyste przekazanie darowizny odbyło się podczas spotkania z insp. Jakubem Gorczyńskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Podarowane przedmioty pochodzą z prywatnej kolekcji darczyńcy - podinsp. w stanie spoczynku Piotra Fiałkowskiego i odtąd będą udostępniane zwiedzającym, jako część stałej ekspozycji. Do zbiorów Izby Pamięci trafiły publikacje wykorzystywane w trakcie kształcenia policjantów w Normalnej Szkole Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Są to oryginalne dokumenty i publikacje, które w sposób bezpośredni ukazują realia służby oraz zakres szkolenia policjantów Policji Państwowej.

Nowe eksponaty są cennym darem i uzupełnieniem kolekcji, którą będzie można zobaczyć między innymi w trakcie zbliżającej się Nocy Muzeów. Dzięki takim inicjatywom pamięć o przedwojennych tradycjach Policji pozostaje żywa i dostępna dla kolejnych pokoleń.